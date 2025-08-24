Μία άγνωστη και συνάμα συγκλονιστική ιστορία για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα μοιράστηκε η Μαρία Παναγοπούλου, σύζυγος του Κώστα Χαρδαβέλλα. Ο γιος του αείμνηστου και σπουδαίου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, δημοσιογράφου, συγγραφέα, πολιτικού και παραγωγού της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια.

Η Μαρία Παναγοπούλου λίγο μετά την γνωστοποίηση του θανάτου του, μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα. Η σύζυγος του επίσης σπουδαίου δημοσιογράφου, Κώστα Χαρδαβέλλα, ο οποίος έφυγε αρχές του 2025 από τη ζωή, με μεγάλη συγκίνηση έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram:

«Ήταν Μάιος 2024. Την ημέρα της απονομής των Δημοσιογραφικών Βραβείων Μπότση. Ο Κώστας θα λάμβανε τιμητική διάκριση αλλά ήταν σκιά του εαυτού του, χωρίς φωνή, έχοντας μόλις τελειώσει τις χημειοθεραπείες. Συμφωνήσαμε να παραλάβει ο γιος μας το βραβείο και πήγα με τον Κωνσταντίνο μας στην εκδήλωση, ιδιαίτερα φορτισμένη.

Στη λίστα των δημοσιογράφων που θα έπαιρναν τιμητική διάκριση, διάβασα και το όνομα του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Λίγο αργότερα τον είδα να μπαίνει, χέρι χέρι με την υπέροχη γυναίκα της ζωής του. Στον ώμο του κρεμόταν το μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής. Περίμενε υπομονετικά τη σειρά του για να καθίσει στη θέση του, πάντα με τα σωληνάκια του οξυγόνου στη μύτη, μα όταν φωνάξανε το όνομα του τα τράβηξε και πήγε ευθυτενής και δυνατός να παραλάβει τη διάκριση. Ευχαρίστησε, χαιρέτησε, φωτογραφήθηκε, με ευγένεια και πλατύ χαμόγελο. Σαν να ήταν όλα καλά…

Συγκινήθηκα πολύ, δεν βρήκα τη δύναμη να τον συγχαρώ, φοβούμενη ότι θα με πιάσουν τα κλάματα και όταν γύρισα στο σπίτι το περιέγραψα στον Κώστα με κάθε λεπτομέρεια. Δεν ξέρω τι είπαν μεταξύ τους στα μηνύματα που αντάλλαξαν εκείνη την ημέρα, ξέρω μόνο ότι ο Κώστας γέλασε πολύ διαβάζοντας τα. Καλό ταξίδι Δημήτρη Κωνσταντάρα. Λάμπρο Κωνσταντάρα να προσέχετε διπλά τη μανούλα» έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Παναγοπούλου.



