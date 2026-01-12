Δημήτρης Πανόπουλος για Ελένη Τσολάκη: «Τη σέβομαι ως επαγγελματία, ως γυναίκα, ως άνθρωπο»

Ο Δημήτρης Πανόπουλος, με αφορμή όσα είπε το Σάββατο για την Ελένη Τσολάκη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, τονίζοντας πως τη σέβεται και δεν έχει πρόβλημα με κανέναν και ότι απλά ο ίδιος είπε ένα δεδομένο.

Συγκεκριμένα μέσα από το Weekend Live ο Δημήτρης Πανόπουλος είπε χαρακτηριστικά:

«Πέρσι φάγαμε - γιατί το θυμάμαι πάρα πολύ καλά - τον μεγαλύτερο πόλεμο που μπορεί να φάει εκπομπή. Από τον πρώτο μήνα φτάναμε να ακούμε αν θα κοπεί η εκπομπή Weekenders ή όχι.

Ξέρεις ποια εκπομπή έπαιζε περισσότερο αυτό το ρεπορτάζ; Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ' όλους αν θα κοπούμε; Η Ελένη Τσολάκη! Η Ελένη Τσολάκη, στο Open. Αυτή η εκπομπή ήταν που πρόβαλε πιο πολλές φορές το θέμα: "Weekenders, κόβονται; Αλλαγές; Τι γίνεται, θα περιοριστούν;».

Μιλώντας στην κάμερα του Buongiorno ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ ανέφερε:

«Είπα ένα δεδομένο. Προφανώς είναι πολύ δυσάρεστο να μένουν προσπάθειες στη μέση, να κόβεται ένα πρόγραμμα πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο. Καταλαβαίνω τι περνάνε αυτή τη στιγμή.

Ταυτόχρονα, πέρυσι βρέθηκα σε μια θέση που από την αρχή της σεζόν ήμασταν αντιμέτωποι με δημοσιεύματα για το αν κοβόμαστε, αν θα σταματήσει η εκπομπή και αν θα βγάλουμε Χριστούγεννα ή Πάσχα.

Έχει διαφορά να πεις – αν έχεις το τηλεοπτικό ρεπορτάζ – ότι υπάρχει προβληματισμός για μια εκπομπή και έχει διαφορά να παίζεις το θέμα με τίτλο "Κόβεται αυτή η εκπομπή;" και να δημιουργείται ένα πολύ δυσάρεστο κλίμα».

Αναφερόμενος σε συνάντηση που είχε πέρσι με την Ελένη Τσολάκη, ο Δημήτρης Πανόπουλος είπε:

«Η αλήθεια είναι ότι είχαμε συναντηθεί πέρσι. Ήταν μια τυπική συνάντηση, κοινωνική. Ένα γειά είχαμε πει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο. Το γεγονός ότι ήταν η παρουσιάστρια που μας διαδέχτηκε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, δεν θα με κάνει να τη δω διαφορετικά. Τη σέβομαι ως επαγγελματία, ως γυναίκα, ως άνθρωπο».