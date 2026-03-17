Δημήτρης Παπαϊωάννου: Το σχόλιο που δέχτηκε για τη χορογραφία της Ροζαλία και «έμπλεξε» τη Φουρέιρα

Με τρόπο αξιοθαύμαστο ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Δημήτρης Παπαϊωάννου οραματίστηκε την Ισπανίδα ποπ σταρ Ροζαλία με μοναδικό τρόπο επί σκηνής να ερμηνεύει το La Perla στην περιοδεία της με εναλλασσόμενες σκηνές όχι σε κάποια οθόνη, αλλά μέσω των σωμάτων των χορευτών με εναλλασσόμενες επί σκηνής εικόνες κατά τη διάρκεια του τραγουδιού La Perla στην περιοδεία της.

Στα βίντεο που μοιράστηκε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου η Ροζαλία είναι ντυμένη στα λευκά και τα χέρια των χορευτών είναι τα μόνα που διακρίνονται να φορούν λευκά γάντια. Μέσω της χορογραφίας τα χέρια τους μεταμορφώνονται άλλοτε σε ένα φόρεμα από αγκαλιές, άλλοτε μέσα σε ένα σύννεφο μέσα στο οποίο η Ροζαλία αιωρείται και άλλοτε κάνουν σαφείς αναφορές σε γυναικείες μορφές όπως η Αφροδίτη, η Παναγία ή η Gilda.

Διαβάστε ακόμα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Rosalia - Το βίντεο με την «ελληνική αγκαλιά»

Τα σχόλια κάτω από τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί είναι αποθεωτικά για τον χορογράφο υπήρχε όμως ένα που ξεχώρισε με ιδιαίτερο τρόπο αφού κάποιος χρήστης θεώρησε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο με μια άλλη ποπ σταρ, την Ελένη Φουρέιρα.

«Φανταστικό, αλλά -ταπεινή μου γνώμη- με τη Φουρέιρα θα ήταν καλύτερο», έγραψε ο χρήστης, λέτε να έχει σχέση με το ότι οι φαν της Ελένης Φουρέιρα την αποκαλούν «Παναγία» ή τα παγκόσμια χιτ της Ροζαλίας δεν είναι αρκετά για κάποιους;

