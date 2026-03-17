Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Rosalia - Το βίντεο με την «ελληνική αγκαλιά»

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Rosalia στη σκηνή σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαϊωάννου: η συνεργασία είναι γεγονός.

Ο κ. Παπαϊωάννου αποκάλυψε, μέσω Instagram, την ιδιαίτερη συνεργασία.

Ανήρτησε σειρά από βίντεο από την περιοδεία της Rosalia με τον τίτλο «Lux».

Ο διεθνής χορογράφος και σκηνοθέτης μοιράστηκε με τους ακολούθους του πώς σκηνοθέτησε το κομμάτι «La Perla», το οποίο κυκλοφόρησε το 2025.

Σε ένα από τα σύντομα βίντεο που δημοσιεύονται, περιλαμβάνεται και το εφέ αγκαλιάς που δημιουργήθηκε από τα χέρια των χορευτών.