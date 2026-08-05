Δημήτρης Σαμόλης: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός σε ερωτική σχέση, δεν το αντιλαμβανόμουν»

Για τον έρωτα και τις σχέσεις του στο παρελθόν μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Σαμόλης, με αφορμή την περιοδία του σε όλη την Ελλάδα με το έργο «Στρακαστρούκες», στο περιοδικό ΚΛΙΚ και το vidcast «Face2Face».

«Όταν είμαι ερωτευμένος, είμαι ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου, μπορεί να συμβούν τα χειρότερα πράγματα και εγώ να νιώθω ότι είμαι “η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων”. Όταν δεν είμαι ερωτευμένος, μου φταίνε τα πάντα. Και όταν λέω “ερωτευμένος”, το λέω με την ευρεία έννοια», εξομολογείται ο τραγουδιστής.

Στην συνέχεια αποκάλυψε: «Έχω υπάρξει πολύ κακοποιητικός, αυτό γινόταν στον αυτόματο πιλότο δεν το αντιλαμβανόμουν».

«Με βοηθούσαν οι φίλοι μου στο να καταλάβω τι γίνεται γιατί πάνω στην ερωτική σχέση υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου. Μου έλεγαν “καταλαβαίνεις ότι είσαι τοξικός;” … Εκεί βοήθησε η ψυχοθεραπεία. Είναι ένα μακρύ ταξίδι, που δεν τελειώνει ποτέ. Είναι δύσκολο γιατί δεν το θέλω, αν με ρωτήσεις συνειδητά θέλω να είμαι ο πιο γλυκός άνθρωπος στον κόσμο», συμπλήρωσε.