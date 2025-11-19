Δημήτρης Σταρόβας: «Αν δεν πάθαινα το εγκεφαλικό, δε θα έχανα 45 κιλά»

Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» τα μεσάνυχτα της Τρίτης και μίλησε για το σώμα του, το βάρος και την εικόνα που για χρόνια κουβαλούσε, αποκαλύπτοντας πως η «περσόνα» που αγαπούσε το κοινό, πολλές φορές του επέστρεφε ένα βάρος, άλλο ψυχικό.

«Η ποιότητα της ζωής μου δεν έχει καμία σχέση. Είμαι μετά από δεκαετίες χωρίς διακοπή, λόγω των κιλών, λόγω του τσιγάρου – γιατί κάπνιζα ό,τι υπήρχε. Μόνο τζάκι δεν κάπνιζα!» είπε, περιγράφοντας με χιούμορ αλλά και αυτογνωσία την προηγούμενη καθημερινότητά του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης εξήγησε πως το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη αποτέλεσε καθοριστικό σημείο καμπής στη ζωή του.

«Αν δεν πάθαινα το εγκεφαλικό, δεν θα έχανα 45 κιλά, δεν θα έκοβα το τσιγάρο», παραδέχτηκε. Μίλησε και για το ιατρικό ιστορικό που προηγήθηκε του περιστατικού: «Είχα αρρυθμίες πάνω από 10 χρόνια. Το εγκεφαλικό μου το προκάλεσε η μαρμαρυγή που προήλθε από αυτές τις αρρυθμίες».

Ο ίδιος δεν κρύβει πως πλέον έχει βάλει στόχο να συνεχίσει την προσπάθεια. «Θέλω να χάσω άλλα 17 κιλά. Ο στόχος είναι να πέσω κάτω από τα 100».

Ο φόβος για τον θάνατο ήταν παρών στη ζωή του από πολύ νεαρή ηλικία, όπως παραδέχτηκε ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Από 20 χρονών φοβάμαι τον θάνατο, ότι θα γεράσω. Είχα τόσο φόβο που δεν πήγαινα να προλάβω την υγεία μου. Αν το είχα κάνει, θα το είχα προλάβει αυτό που έπαθα».

Η πρώτη φορά που ανέβηκε ξανά στη σκηνή μετά την περιπέτειά του ήταν με τους Άγαμους Θύτες στην Κύπρο. Όπως εξήγησε, δεν ήταν εύκολη απόφαση.

«Ο Ιεροκλής μου έλεγε “πάμε”, αλλά είχα πολλές αναστολές. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω αυτά που έκανα πριν. Δεν ήθελα να με λυπούνται. Αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ».

Τελικά όμως πήρε την απόφαση – και του βγήκε σε καλό. «Ο κόσμος ήταν λίγο “να δούμε τι θα κάνει τώρα αυτός;”. Επειδή όμως το διακωμωδούσαμε στην παράσταση, έφευγε λυτρωμένο το κοινό».