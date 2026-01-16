Δημήτρης Σταρόβας για την υγεία του: «Η παχυσαρκία είναι ασθένεια, δεν είναι χούι»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση για το πρόβλημα της υγείας του προχώρησε σήμερα (16/1) ο Δημήτρης Σταρόβας και για το ταξίδι από την παχυσαρκία μέχρι σήμερα.

Μιλώντας στη Super Katerina στον Alpha, δήλωσε: «Τώρα (που είσαι έγκυος) με καταλαβαίνεις, που δεν μπορείς να κοιμηθείς στο πλάι, μπρούμιτα;

Είχα φτάσει 167 κιλά. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια, δεν είναι χούι. Προφανώς τα κιλά έπαιξαν αρνητικό ρόλο σε αυτό που έπαθα. Γενικά, αν έχεις παραπάνω κιλά, όλα επιβαρύνονται», είπε.

«Είχαμε αποφασίσει να βγω από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου, γιατί οι κάμερες ήτανε κάθε μέρα εκεί. Και τελευταία στιγμή, Κατερίνα, λέω: «Γιατί; Τι έχω να κρύψω;». Και αποφάσισα να βγω. Μιλάω καλύτερα, αλλά η μόνη κούραση που νιώθω, εννοώ σωματικά, μου βγαίνει στη φωνή. Αλλά δεν πειράζει», παραδέχεται.

«Ακόμα και τώρα με συναντάνε στον δρόμο και μου λένε “με επηρέασες και έκανα εξετάσεις μετά από χρόνια”. Και νιώθω σαν να έχω κάποιου είδους ευθύνη, ας πούμε.

Μέσα απ’ αυτή την ιστορία, μεταξύ άλλων, κατάλαβα ότι αυτό το κλισέ που λένε «ο άνθρωπος έχει δυνάμεις που ούτε καν τις φαντάζεται», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης όταν ρωτήθηκε για το πιο ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελε να κάνει στο νοσοκομείο, απάντησε: «Το πρώτο πράγμα που ζήτησα μέσα στο νοσοκομείο ήταν η κιθάρα μου».