Το δημοφιλές ρόφημα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο σου (και δεν είναι ο καφές)

Τι δείχνουν τα δεδομένα για ένα ρόφημα που θεωρείται “αθώο”, αλλά μπορεί να επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό και την ποιότητα του ύπνου.

καφεσ
Καφές | Shutterstock
Αν η απογευματινή νωθρότητα σας κάνει να ψάχνετε για κάτι που θα σας τονώσει για να αντέξετε στο υπόλοιπο της ημέρας, και ο καφές είναι πολύ διεγερτικός, μπορεί να έχετε επιλέξει μια φαινομενικά πιο ήπια επιλογή: το matcha.

Όμως ενώ το matcha έχει λιγότερη καφεΐνη από τον καφέ, η κατανάλωσή του πολύ αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να διαταράξει τον χρόνο και την ποιότητα του ύπνου σας με παρόμοιο τρόπο. 

LIFESTYLE