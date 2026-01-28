Το δημοφιλές ρόφημα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο σου (και δεν είναι ο καφές)

Αν η απογευματινή νωθρότητα σας κάνει να ψάχνετε για κάτι που θα σας τονώσει για να αντέξετε στο υπόλοιπο της ημέρας, και ο καφές είναι πολύ διεγερτικός, μπορεί να έχετε επιλέξει μια φαινομενικά πιο ήπια επιλογή: το matcha.

Όμως ενώ το matcha έχει λιγότερη καφεΐνη από τον καφέ, η κατανάλωσή του πολύ αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να διαταράξει τον χρόνο και την ποιότητα του ύπνου σας με παρόμοιο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr