Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Έχουμε περάσει πολλά μαζί αλλά το πιο δύσκολο δεν ήταν ότι είχαμε 5 ευρώ στην τσέπη

Στις δύσκολες στιγμές αλλά και την οικονομική δυσπραγία που έχουν περάσει μαζί με την Τζένη Θεωνά αποκάλυψε ο Δήμος Αναστασιάδης. Μιλώντας στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην περιόδο που ήταν και οι δύο άνεργοι, αντιμετωπίζοντας μεγάλες προκλήσεις.

«Με την Τζένη ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ερωτευμένοι πάρα πολύ. Είμαστε μαζί 12 χρόνια, είναι πολλά. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις. Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει δεν ήταν ότι είχαμε από πέντε ευρώ στην τσέπη ο καθένας. Νομίζω ήταν το να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, το πώς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε. Είμαστε ένα πολύ συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύουμε και οι δύο»

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μοιράστηκε μία ιστορία από την αρχή της σχέσης του με την ηθοποιό, εξηγώντας πώς τη βοήθησε να οδηγήσει, καθώς για ένα διάστημα αν και είχε δίπλωμα, μετακινούνταν με ταξί.