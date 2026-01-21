Δωμάτια οργής: Οι γυναίκες κουράστηκαν να είναι «καλά κορίτσια» - Τα σπάνε όλα για να βρουν την ηρεμία τους

Αν είσαι γυναίκα, από τη στιγμή που γεννιέσαι οι άλλοι περιμένουν από σένα να εκπληρώσεις πολύ συγκεκριμένους ρόλους στη ζωή σου.
Κυρίως: α) να είσαι «καλό κορίτσι» και β) να είσαι «ευγενικό κορίτσι». Γενικά, αναμένεται από σένα να είσαι πάντα φροντιστική, να μην υπερασπίζεσαι πολύ τον εαυτό σου, να είσαι έξυπνη άλλα όχι και τόσο ώστε να κάνεις τους άλλους να νιώθουν άβολα και κυρίως να είσαι people pleaser. Κάποια στιγμή, μεγαλώνεις και έχεις μέσα σου μια συσσωρευμένη οργή.
Έναν θυμό που δεν ξέρεις πώς να εκφράσεις – αν τον εκφράσεις ποτέ, γιατί μη ξεχνάμε πρέπει πάντα να είσαι «καλό κορίτσι», αρά η οργή είναι κάτι που απαγορεύεται να αισθάνεσαι.
