Don’t Forget The Lyrics: Σήμερα η μεγάλη πρεμιέρα με την Έλλη Κοκκίνου

Σήμερα είναι η πρεμιέρα του μουσικού show «Don't Forget The Lyrics».

έλλη κοκκίνου
Η Έλλη Κοκκίνου στο trailer του Don't Forget The Lyrics | YouTube@Ant1
Μετράμε αντίστροφα για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Don't Forgert The Lyrics», που θα δούμε σήμερα (5/10) στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. 

Το ανατρεπτικό show, με παρουσιάτρια την Έλλη Κοκκίνου θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στον Ant1 στις 20:00. 

Στην μουσική εκπομπή, δεν πειράζει αν δεν έχεις καλή φωνή, παρά μόνο να θυμάσαι τους στίχους.

Οι παίκτες παίζουν με γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όποιος θυμηθεί τι… έγραψε ο στιχουργός, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 15.000 ευρώ.

Εκτός, όμως, από καλή μνήμη, οι παίκτες πρέπει να έχουν και καλή στρατηγική. Σε κάθε επεισόδιο, τέσσερις παίκτες αναμετρώνται σε δημοφιλή τραγούδια, υπό τους ήχους της μπάντας που παίζει live στο στούντιο και έχοντας στη διάθεσή τους μόνο δύο βοήθειες, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη φίλων και συγγενών, που κάνουν… κερκίδα στο κοινό.  

Όποιος από τους παίκτες θυμάται τους περισσότερους στίχους, συγκεντρώνει και τους περισσότερους πόντους, με τελικό σκοπό να κερδίσει τον αντίπαλό του και να φτάσει στον τελικό.

Εκεί, ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους καλείται να τραγουδήσει. Aνάλογα με τις λέξεις που βρίσκει σωστά, μαζεύει χρήματα με το μέγιστο ποσό να φτάνει τις 15.000 ευρώ.

 

