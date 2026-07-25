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Δώρα Παντέλη: Παντρεύτηκε με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη - Τα στιγμιότυπα αγκαλιά με τον γιο τους

Η αθλητικογράφος Δώρα Παντέλη παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της Τζον Μεραμβελιωτάκη στη Βουλιαγμένη.

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Δώρα Παντέλη
Δώρα Παντέλη | Dora Panteli - Instagram
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Παντρεύτηκε σήμερα (25/7) η αθλητικογράφος Δώρα Παντέλη με τον επί χρόνια σύντροφό της Τζον Μεραμβελιωτάκη.

Βίντεο που ανήρτησε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζει τα πρώτα στιμγιότυπα από το γλέντι μετά τον γάμο, ο οποίος έγινε  στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Τα φώτα όμως «έκλεψε», ο μόλις ενός έτους γιος τους, όπου φιγουράρει στα ντοκουμέντα, αγκαλιά με τους γονείς του. 


 

 

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