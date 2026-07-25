Δώρα Παντέλη: Παντρεύτηκε με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη - Τα στιγμιότυπα αγκαλιά με τον γιο τους

Παντρεύτηκε σήμερα (25/7) η αθλητικογράφος Δώρα Παντέλη με τον επί χρόνια σύντροφό της Τζον Μεραμβελιωτάκη.

Βίντεο που ανήρτησε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζει τα πρώτα στιμγιότυπα από το γλέντι μετά τον γάμο, ο οποίος έγινε στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Τα φώτα όμως «έκλεψε», ο μόλις ενός έτους γιος τους, όπου φιγουράρει στα ντοκουμέντα, αγκαλιά με τους γονείς του.