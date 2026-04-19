Δωροθέα Μερκούρη: H πορεία της αγαπημένης ηθοποιού που συμμετέχει στο Your Face Sounds Familiar

Η Δωροθέα Μερκούρη συμμετέχει στο Your Face Sounds Familiar που κάνει πρεμιέρα απόψε στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά και με τη συμμετοχή της γνωστής ηθοποιού στο σόου μιμήσεων να αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη.

Η τελευταία φορά που είδαμε τη Δωροθέα Μερκούρη σε σειρά στην ελληνική τηλεόραση ήταν το 2022 όταν συμμετείχε στο Φλόγα και Άνεμος της ΕΡΤ1, ενώ το ντεμπούτο της το έκανε 20 χρόνια πριν μέσα από τη σειρά του Mega, 7 Θανάσιμες Πεθερές.

Στη συνέχεια έπαιξε στο Αν Μ'αγαπάς του Alpha, ενώ το 2018 συμμετείχε στο Dancing with the Stars και το 2021 στην εκπομπή Πάμε Δανάη όπου παρουσίαζε τη στήλη ιταλικής κουζίνας «Cucina Con Doro».

Παράλληλα, η Δωροθέα Μερκούρη έχει συμμετάσχει στην ιταλική τηλεταινία Un Cane per Due, στη ρωσική σειρά εποχής Anna German, αλλά και σε ένα επεισόδιο της σειράς Disclaimer του Apple TV+.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο της το 1999 σε ηλικία 25 ετών, συμμετέχοντας στην αμερικανικής παραγωγής ταινία μικρού μήκους Madame Zander, ενώ την ίδια χρονιά έπαιξε και στην ελληνικής παραγωγής ταινία φαντασίας, Η Επίθεση του Γιγαντιαίου Μουσακά.

Ακολούθησαν οι ελληνικές ταινίες Η Λίζα και Όλοι οι Άλλοι, Ο Θησαυρός, αλλά και οι ταινίες And She Was..., Che ne Sarà di Noi, Fishtales, Taglionetto, Without Borders, The Fly I Swatted, The Young Messiah, Rehab, Fransesca, Drift.

Γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά της χρόνια στην Καλαβρία της Ιταλίας, ενώ οι γονείς της εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα όταν η Δωροθέα Μερκούρη ήταν στην εφηβεία.

Στα 17 της ξεκίνησε να δουλεύει ως μοντέλο, πρώτα στην Ελλάδα και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα, έκανε μαθήματα υποκριτικής.

Στο παρελθόν ήταν παντρεμένη για επτά χρόνια με τον Ολλανδό κομμωτή Ward Stegerhoek με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες: την Ηλέκτρα και την Gaia.

Ο λόγος που χώρισε το ζευγάρι ήταν η απόσταση με τη Δωροθέα Μερκούρη να εξηγεί στο Πρωινό το 2020 όταν το παρουσίαζε η Φαίη Σκορδά:

«Αυτές τις ιστορίες που τις βλέπεις μετά από 10 χρόνια που χωρίζεις πιστεύω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει εκείνη τη στιγμή, δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Έπρεπε να χωρίσω, ήταν μονόδρομος.

Οι ζωές μας είναι αυτές που είναι σήμερα και δεν ξέρουμε πώς θα ήταν αν κάναμε κάτι διαφορετικό, κάπως ο Θεός πλάθει τον δρόμο μας και βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν.

Δεν μου αρέσει να χωρίζουν οι άνθρωποι και ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά. Αυτό όμως που λέω είναι πως αν ο γάμος δεν "δουλεύει", δεν μπορείς να βρεις άκρη και ζητάς και τη βοήθεια από έναν ειδικό. Είχαμε πάει σε έναν σύμβουλο γάμου, γιατί δεν ήθελα να χωρίσουμε.

Τσακωνόμουν πάρα πολύ, ήθελα να δουλεύω, με άφηνε εκείνος, αλλά εγώ τότε ήθελα να επιστρέψω στην Ευρώπη και εκείνος δούλευε στην Αμερική και ζούσε εκεί.

Ήρθαμε στην Ελλάδα και μετά από δυο χρόνια, αυτό το "πήγαινε-έλα" στην Αμερική τον "σκότωσε" και εγώ αποφάσισα να αποχωρήσω από τον γάμο. Οι αποστάσεις δεν βοηθάνε στις σχέσεις».

Στο παρελθόν και πολύ πριν ο Ματέο Παντζόπουλος γνωρίσει την Ελένη Μενεγάκη, υπήρξε σύντροφος της Δωροθέας Μερκούρη, ενώ τα τελευταία χρόνια οι δρόμοι τους ξαναδιασταυρώθηκαν κατά κάποιο τρόπο όταν για μια περίοδο η κόρη της, Gaia, είχε σχέση με τον γιο της Ελένης Μενεγάκη, Άγγελο.