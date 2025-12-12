Droulias Brother: Τους ακύρωσε συναυλία ο Δήμος Αγίου Δημητρίου - Η αφιέρωση στον Ηλία Κασιδιάρη

Ακυρώθηκε από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου η προγραμματισμένη συναυλία των Droulias Brothers, στο πλαίσιο εκδήλωσης για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, μετά από αίτημα παράταξης που κατηγόρησε το συγκρότημα ότι έκανε αφιέρωση στον Ηλία Κασιδιάρη.

Παρότι η συναυλία ήταν επίσημα ανακοινωμένη, ο Δήμος ανακάλεσε την πρόσκληση και αντί για το συγκρότημα θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

Σύμφωνα με τον δήμο, ο λόγος ακύρωσης της συναυλίας ήταν το αίτημα της παράταξης «ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ – Συμμετέχουμε – Ενώνουμε», η όποια καταγγέλλει το συγκεκριμένο συγκρότημα πως «σε συναυλία αφιέρωσε μαντινάδα στον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και νεοναζιστικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη, παρουσία του, κατά την 7ήμερη άδειά του από τις φυλακές».

Οι Droulias Brothers απάντησαν μέσα από ανάρτησή στο Instagram: «Με μεγάλη μας λύπη ενημερωθήκαμε για την ακύρωση της συναυλίας μας στον δήμο Αγίου Δημητρίου. Η απόφαση αυτή μας εξέπληξε καθώς πληροφορηθήκαμε ότι αντιπολιτευόμενοι πυρήνες επικαλέστηκαν μια παλαιά καθαρά χιουμοριστική μαντινάδα μας για την οποία έχουμε τοποθετηθεί δημόσια εδώ και καιρό. Το ότι χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για ακύρωση, δύο ημέρες πριν την εκδήλωση και μάλιστα κατόπιν πιέσεων, μας λυπεί και μας προβληματίζει βαθιά».

Η απάντηση των Droulias Brothers | Instagram / drouliasbrothers

Σε δεύτερη ανάρτηση έγραψαν ότι «έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν ανήκουμε σε κανέναν πολιτικό χώρο. Ούτε ταυτιζόμαστε με οποιαδήποτε ακραία ιδεολογία. Η παρουσία μας είναι αποκλειστικά καλλιτεχνική. Καμία πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να στερεί από τα παιδιά και τους δημότες τη χαρά μιας γιορτής ούτε να ακυρώνει επαγγελματικές συμφωνίες. Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη στήριξη. Σύντομα θα συναντηθούμε ξανά επί σκηνής».

Η απάντηση των Droulias Brothers | Instagram / drouliasbrothers