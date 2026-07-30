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«Δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας»: Ο Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία στην Κρήτη

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου χρειάστηκε να διακόψει τη συναυλία του στην Κρήτη προκειμένου να ζητήσει να σβήσουν τα καπνογόνα.

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Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Βασίλης Παπακωνσταντίνου | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/ EUROKINISSI
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Παράκληση στους θεατές της συναυλίας του χρειάστηκε να κάνει επανειλημμένως το βράδυ της Τετάρτης 29/7 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στη συναυλία του στην Κρήτη, όταν είδε να ανάβουν πυρσούς.

Ο τραγουδιστής έκανε μια συγκινητική παρέμβαση σε ένδειξη σεβασμού για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που μαίνεται στο Ρέθυμνο όταν είδε να ανάβουν τα καπνογόνα.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και καταχειροκροτήθηκε.

 

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