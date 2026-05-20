Δύσκολες ώρες για τον Ορφέα Παπαδόπουλο: Συγκινεί το «αντίο» στην αγαπημένη του γιαγιά

Ορφέας Παπαδόπουλος | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Δύσκολες ώρες για τον Ορφέα Παπαδόπουλο, του οποίου η αγαπημένη γιαγιά έφυγε από τη ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από ανάρτηση που έκανε στο προφίλ του στο Instagram όπου ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία τη φιλάει τρυφερά στο μέτωπο και έγραψε: 

«Αντίο, γιαγιά μου. Πόσο σε ευχαριστώ να μπορούσα να σου πω».

Το insta story του Ορφέα Παπαδόπουλου | @orfeaspapadopoulos_official - Instagram

Να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Ορφέας Παπαδόπουλος ασχολείται επαγγελματικά με την τέχνη του τατουάζ με τον ίδιο να έχει δηλώσει σχετικά: 

«Βρέθηκα σε μια φάση της ζωής μου, όταν ξεκίνησα να πρωτοασχολούμαι με τα τατουάζ, που ήθελα λίγο να επαναπροσδιορίσω κάποια πράγματα και να πάρω μια απόσταση από τον τρόπο ζωής που είχα, μέσα από το κομμάτι του τι σημαίνει δουλειά στο θέατρο.

Ήθελα να πάρω μια απόσταση αυτό, δε συνέβη κάτι συγκεκριμένο.

Είναι πάντοτε κομβικό το επαγγελματικό κομμάτι. Θέλησα να ξεκινήσω την αλλαγή μου από εκεί. Έχω τελειώσει γραφιστική και ζωγραφίζω από παιδί.

Με το τατουάζ ήθελα να ξεκινήσω να ασχολούμαι από παιδί, πριν καν ξεκινήσω να ασχολούμαι με το θέατρο και την υποκριτική.

Όταν λοιπόν βρέθηκα στη φάση που σου ανέφερα πριν, ήταν ό,τι πιο κοντά μου καλλιτεχνικά και ψυχικά, έτσι ώστε να ξεκινήσω κάτι μέσα στο οποίο θα ένιωθα καλά».

