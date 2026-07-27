Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία συνεχίζουν να προκαλούν τεράστιες απώλειες και μαζικές εκκενώσεις. Περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, εκ των οποίων πάνω από 250.000 στη Γαλλία και περισσότεροι από 116.000 στην Ισπανία.

Στη Γαλλία, οι φλόγες έχουν καταστρέψει τη χερσόνησο Καπ Φερέ και βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό, απειλώντας την ευρύτερη περιοχή των αμπελώνων, ενώ οι Αρχές καλούν τους τουρίστες να αποφύγουν τις μετακινήσεις μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο.

Παράλληλα, αξιωματούχοι καταγγέλλουν ότι νέες πυρκαγιές προκλήθηκαν σκόπιμα από εμπρηστές. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε την επαρχία Άβιλα, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, όπου μαζί με τις επαρχίες Μαδρίτης και Τολέδο έχουν καεί περισσότερα από 45.000 εκτάρια γης.

Την ίδια ώρα, νέα μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Καστεγιόν παραμένει εκτός ελέγχου, έχοντας ήδη καταστρέψει περίπου 4.300 εκτάρια, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η κατάσβεσή της είναι εξαιρετικά δύσκολη.

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Εκκενώθηκαν τα ξενοδοχεία γύρω από το αεροδρόμιο του Μπορντό

Αν και οι πτήσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κανονικά, τα ξενοδοχεία που βρίσκονται γύρω από το αεροδρόμιο του Μπορντό εκκενώθηκαν μέχρι νεωτέρας εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Σε ανακοίνωσή του κατά τη διάρκεια της νύχτας, το αεροδρόμιο ανέφερε ότι η εκκένωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν απόφασης της Νομαρχίας της Ζιρόντ.

Καθώς οι τερματικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί κατά τις νυχτερινές ώρες, το αεροδρόμιο διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να προσφέρει χώρο διαμονής στους ταξιδιώτες και τους συνέστησε να αναζητήσουν κατάλυμα εκτός των περιοχών που εκκενώνονται ή στο Εκθεσιακό Πάρκο.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την εξέλιξη της μάχης με τις φλόγες

Από την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα καύσωνα σε Γαλλία και Ισπανία, γεγονός που καθιστά τις επόμενες 24 ώρες κρίσιμες για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού του Sky News, που βασίζεται σε στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office), σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τρίτη, όμως, οι θερμές και ξηρές συνθήκες επιστρέφουν, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αναμένεται στους 34°C.

Η Τετάρτη ενδέχεται να αποδειχθεί η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς η θερμοκρασία προβλέπεται να αγγίξει τους 38°C στο Μπορντό, ενώ το απόγευμα, γύρω στις 17:00, αναμένονται άνεμοι ταχύτητας περίπου 13 χιλιομέτρων την ώρα.