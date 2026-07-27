Σύρος: Ιατροδικαστική και κινητά θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση - Άγνωστο γιατί πήγε στο σπίτι η 42χρονη

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τα ερωτήματα να μην βρίσκουν την απάντησή τους ακόμα.

Οι Αρχές ξεσκονίζουν κάθε πιθανό στοιχείο για να ξεκαθαριστεί για ποιον λόγο πήγε η 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά και τι ακριβώς συνέβη εκεί και οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις των μαρτύρων θα αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο στη διαδικασία της εξιχνίασης της υπόθεσης, ενώ κρίσιμης σημασίας είναι και τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση.

Αυτά αναμένονται εντός της σημερινής (27/07) ημέρας και κρίνεται πως θα δώσουν πολλές απαντήσεις για το τι συνέβη.

Επίσης, αναμένεται να το άνοιγμα των κινητών όλων των εμπλεκομένων, μήπως και προκύψει κάποιο στοιχείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/7/2026) αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος παρουσία του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Κατά τη διαδικασία, οι δύο τους δεν φαίνεται να έπεσαν σε αντιφάσεις.

Ο άνδρας, να σημειωθεί, ισχυρίστηκε ότι έτρωγε εκείνη την ώρα και πήρε το μαχαίρι για να προστατεύσει τη σύζυγό του από την 42χρονη.

Αύριο, Τρίτη (28/07), αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση στην 42χρονη.

Σύρος: Η δίωξη για τους κατηγορούμενους

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

