Έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη: 10 γάμοι διάσημων που κόστισαν εκατομμύρια

Αν εξαιρέσει κανείς τον εξωπραγματικό προϋπολογισμό των βασιλικών γάμων, υπάρχουν διάσημοι, αστέρες του Χόλιγουντ και μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας που δεν έχουν διστάσει να ξοδέψουν μια μικρή περιουσία για να είναι η σημαντική μέρα της ζωής τους όπως την ονειρεύτηκαν.

Ρομαντικοί προορισμοί, εντυπωσιακοί χώροι δεξιώσεων, θεαματική διακόσμηση και νυφικά ή φορέματα σχεδιαστών ανεβάζουν το κόστος και μετατρέπουν τον γάμο σε ένα event αντάξιο της φήμης του ζευγαριού.

Ποια διάσημα πρόσωπα πραγματοποίησαν τους πιο ακριβούς και πολυτελείς γάμους στην ιστορία, εξαιρουμένων των βασιλικών οικογενειών;

Οι 10 ακριβότεροι γάμοι διάσημων

Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και δεν προκαλεί έκπληξη ότι πραγματοποίησε τον ακριβότερο γάμο που έχει κάνει διάσημος όταν τον Ιούνιο του 2025 παντρεύτηκε την αγαπημένη του Λόρεν Σάντσεζ - δεύτερος γάμος και για τους δύο. Σύμφωνα με το Forbes εκτιμάται ότι δαπάνησε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια για τις πολυήμερες εκδηλώσεις, στις οποίες παρευρέθηκαν δεκάδες διάσημοι καλεσμένοι.

Το ζευγάρι επέλεξε τη Βενετία για τον γάμο του. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν πάνω στο υπερπολυτελές γιοτ του Bezos, αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι γαμήλιοι όρκοι ανταλλάχθηκαν στο νησί San Giorgio Maggiore.

Κιμ Καρντάσιαν - Κρις Χάμφρις

Ο γάμος τους μπορεί να κράτησε μόλις 72 ημέρες, όμως η Κιμ Καρντάσιαν και ο πρώην παίκτης του NBA, Κρις Χάμφρις ξόδεψαν περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια για τον γάμο τους στο Μοντεσίτο το 2011. Τα έξοδα εν πολλοίς καλύφθηκαν μέσα από συμφωνίες με μέσα ενημέρωσης και εταιρείες που παρείχαν αποκλειστική κάλυψη της τελετής ή χορηγούμενες υπηρεσίες με αντάλλαγμα την προβολή τους. Ένας γάμος που ουσιαστικά μετατράπηκε σε εμπορική επιχείρηση μέσω συνεργασιών και χορηγιών.

Τζάστιν Τίμπερλεικ - Τζέσικα Μπιλ

Στα 6 εκατομμύρια δολάρια εκτιμάται ο γάμος του αστέρα της ποπ Τζάστιν Τίμπερλεικ και της ηθοποιού Τζέσικα Μπιλ σύμφωνα με το Business Insider.

Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 στο πολυτελές πεντάστερο θέρετρο Borgo Egnazia, στην Ιταλία με τη νύφη να επιλέγει μια εντυπωσιακή ροζ δημιουργία του Giambattista Valli.

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Τζορτζ Κλούνει - Αμάλ Αλαμουντίν

Ακόμα ένα διάσημο ζευγάρι που διάλεξε την Ιταλία για το γάμο του ήταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν που έκαναν την λαμπερή γαμήλια γιορτή τους στη Βενετία το 2014.

Σύμφωνα με το Business Insider, το γαμήλιο τριήμερο κόστισε περίπου 4,6 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως επειδή το ζευγάρι είχε δεσμεύσει σχεδόν αποκλειστικά το πολυτελές Hotel Cipriani για τους καλεσμένους του.

Σοφία Βεργκάρα - Τζο Μανγκανιέλο

Η πρωταγωνίστρια της σειράς Modern Family, Σοφία Βεργκάρα και ο ηθοποιός Τζο Μανγκανιέλο ξόδεψαν περίπου 4,3 εκατομμύρια δολάρια για τον γάμο τους στο Παλμ Μπιτς που σίγουρα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού απορροφήθηκε από τις εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις. Το ζευγάρι ανακοίνωσε το διαζύγιό του το 2023.

Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Χέδερ Μιλς

Τελικά η αγάπη δεν είναι το μόνο που χρειάζεσαι, αφού το θρυλικό σκαθάρι, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και το μοντέλο Χέδερ Μιλς ξόδεψαν περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια για τον γάμο τους το 2002 που πραγματοποιήθηκε στο ειδυλλιακό Castle Leslie Estate στην Ιρλανδία, σύμφωνα με το CNN.

Ο ΜακΚάρτνεϊ είχε δηλώσει τότε στο ίδιο μέσο ότι επρόκειτο για «έναν γάμο με αυθεντική ροκ εν ρολ ατμόσφαιρα», προσθέτοντας πως το μενού ήταν «κυρίως... υγρό και αλκοολούχο», υπονοώντας την άφθονη κατανάλωση ποτών. Το ζευγάρι χώρισε το 2006.

Κιμ Καρντάσιαν - Κάνιε Γουέστ

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν υπολογίζει τα έξοδα κάθε φορά που παντρεύεται. Ο γάμος της με τον Κάνιε Γουέστ το 2014 υπολογίζεται στα 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας, ενώ οι εορτασμοί είχαν προηγηθεί και στο Παρίσι. Η Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2021, ενώ η λύση του γάμου τους οριστικοποιήθηκε την επόμενη χρονιά.

Μαντόνα - Γκάι Ρίτσι

Η βασίλισσα της ποπ Μαντόνα και ο σκηνοθέτης Γκάι Ρίτσι μπορεί σήμερα να μην είναι πλέον μαζί, όμως ο γάμος τους, τον Δεκέμβριο του 2000, έμεινε στην ιστορία.

Σύμφωνα με το Business Insider, η γαμήλια τελετή και η δεξίωση, που πραγματοποιήθηκαν σε ένα κάστρο της Σκωτίας, κόστισαν περίπου 2,1 εκατομμύρια δολάρια. Το ζευγάρι επέλεξε το Skibo Castle, όχι μόνο για την πολυτέλειά του αλλά και για την απομονωμένη τοποθεσία του, καθώς η Μαντόνα επιθυμούσε να διαφυλάξει την ιδιωτικότητά της τη μεγάλη εκείνη ημέρα, σύμφωνα με το ABC News. Οι δυο τους πήραν διαζύγιο το 2008.

Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας

Ένα μήνα πριν από τον γάμο της Μαντόνα και του Γκάι Ρίτσι είχαν παντρευτεί η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας στο εμβληματικό Plaza Hotel της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ο πολυτελής γάμος τους κόστισε από 1,5 έως 2 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, εξοικονόμησαν χρήματα στο ταξίδι του μέλιτος, επιλέγοντας να περάσουν τις πρώτες ημέρες του έγγαμου βίου τους στο διαμέρισμά τους στο Μανχάταν.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στην εκπομπή The Drew Barrymore Show το 2025, οι γαμήλιοι εορτασμοί τους διήρκεσαν περισσότερες από 12 ώρες.

Κριστίνα Αγκιλέρα και Τζόρνταν Μπράτμαν

Η Κριστίνα Αγκιλέρα δεν λυπήθηκε τα έξοδα μπροστά στον γάμο που ονειρευόταν το 2005, στην κοιλάδα Napa Valley της Καλιφόρνιας.

Το κόστος του γάμου της με τον μουσικό παραγωγό Τζόρνταν Μπράτμαν ανήλθε σε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Οι γαμήλιοι εορτασμοί, μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο της φημισμένης αμπελουργικής περιοχής, περιλάμβαναν δείπνο παραμονής του γάμου στο πολυτελές θέρετρο Auberge du Soleil, πριν το ζευγάρι ανταλλάξει όρκους ενώπιον περισσότερων από 100 καλεσμένων.

Το ζευγάρι χώρισε το 2010.