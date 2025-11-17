Η Εβελίνα Σκίτσκο άνοιξε την καρδιά της και προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, με την οποία εξομολογήθηκε τη μυστική μάχη που έδινε με τον καρκίνο, από την οποία βγήκε νικήτρια.

«Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή» έγραψε το μοντέλο, που πρωτογνωρίσαμε μέσα από την συμμετοχή του στο GNTM, αποκαλύπτοντας πως δεν περίμενε να έρθει η στιγμή που θα μιλούσε για κάτι τόσο προσωπικό δημοσίως.

Δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες από την νοσηλεία της στο Ογκολογικό μαζί με όσους βρέθηκαν στο πλααί της σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, μίλησε για τα μαθήματα που πήρε μέσα από την σοβαρή περιπέτεια της υγείας της «Κατάλαβα πόση δύναμη μπορεί να έχει κάποιος που παλεύει καθημερινά με όλη του τη δύναμη, για να παραμείνει όρθιος», παραδέχτηκε.

Για εκείνη σημαντικό στήριγμα κατά την διαδρομή της ήταν οι δικοί της άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί της, ανάμεσα τους και η Έλενα Χριστοπούλου.

Συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμά της προς εκείνουν που συνεχίζουν να δίνουν μάζη με την σκληρή ασθένεια, στο οποίο, μεταξύ άλλων, είπε: «Μπορείς να πέσεις…αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος υπάρχει ανάμεσα μας. Είναι σκληρός αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός! Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τις σκέψεις σου να ξέρεις πως έχεις βγει νικητής. Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις!».

Θέλοντας να γιορτάσει την νίκη μιας από τις σημαντικότερες μάχες της ζωής της, το μοντέλο, διοργάνωσε πάρτι καλώντας αγαπημένα της πρόσωπα, τα οποία έδωσαν το παρόν γιορτάζοντας την δύναμη ψυχής και το κουράγιο της Εβελίνας.

Πιο όμορφη και δυνατή από ποτέ η Εβελίνα Σκίτσκο δημοσίευσε φωτογραφίες όπου χαμογελά ανοακουφισμένη κρατώντας πανό που γράφει «I f**ked cancer».

Εβελίνα Σκίτσκο | Instagram / @evelinaskitsko

Από που γνωρίζουμε την Εβελίνα Σκίτσκο

Η Εβελίνα Σκίτσκο κατάγεται από την Κύπρο και την γνωρίσαμε μέσα από το γνωστό ριάλιτι μόδας GNTM το 2018, στο οποίο όχι μόνο συμμετείχε αλλά κατέκτησε την δεύτερη θέση, φτάνοντας στον τελικό μαζί με την Ειρήνη Νουνέ Καζαριάν.

Το μοντέλο χάραξε μια εξαιρετική πορεία μέσα στον διαγωνισμό, εντυπωσιάζοντας τους κριτές τόσο με την εξαιρετική απόδοση της όσο και με τον ταπεινό αλλά δυναμικό χαρακτήρα της ενώ συνεχίζει μέχρι και σήμερα το μόντελινγκ, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα μοντέλα που εκπροσωπεί το πρακτορείο της Έλενας Χριστοπούλου μέχρι και σήμερα.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια όσο συμμετείχε στο ριάλιτι, κινητήρια δύναμη για εκείνη αποτελεί η κόρη της, Αριάνα, την οποία απέκτησε στην νεαρή ηλικία των 18. Την ανέφερε συχνά κατα την διάρκεια του παιχνιδιού, τονίζοντας πόσο πολύ της λείπει η μικρή της.

Ο πατέρας του παιδιού της είναι ο τραγουδιστής Ανδρέας Ναπολέων, ν είχε αναλάβει να φροντίζει την κόρη τους όσο καιρό απουσίαζε λόγω του διαγωνισμού, ωστόσο το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει.

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές τόσο από την καθημερινότητά της όσο και από τα επαγγελματικά της βήματα στον χώρο της μόδας, έχοντας παραπάνω από 100.000 followers.