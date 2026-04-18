Έφη Θώδη για Άντζελα Δημητρίου: «Βρήκε ευκαιρία να μου την πει - Είχα πει ότι έχασε τη φωνή της»

Η Έφη Θώδη μίλησε στον Κωνσταντίνο Βασάλο και στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» για τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, τη σχέση της με τα social media στα οποία είναι το τελευταίο διάστημα ενεργή, αλλά και για την κόντρα που φαίνεται να υπάρχει με την Άντζελα Δημητρίου και η οποία είχε πάει γκεστ κριτής στο Just The Two Of Us.

«Ήταν δύσκολο να τραγουδάς στα πανηγύρια γιατί είχες να αντιμετωπίσεις πολλούς άντρες. Ήμουν πολύ όμορφη, κούκλα και με ερωτευόντουσαν όλοι. Πήγαινα στα πανηγύρια και σηκωνόντουσαν όλοι όταν τραγούδαγα…

Ήταν ένας ερωτευμένος θαυμαστής που μου στόλιζε το πατάρι με καρδιές και έβαζε και λουλούδια στους δρόμους, στο Αγρίνιο. Μου φέρνανε χρυσαφικά, μου φέρνανε πολλά. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω. Κάνω αυτή τη δουλειά 40 χρόνια και δεν έχω κουραστεί…», είπε αρχικά η Έφη Θώδη.

«Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα. Δεν είχαμε παπούτσια να φορέσουμε… Περπατούσαμε ώρες μέσα στα χιόνια για να πάμε στο σχολείο.

Η μάνα μου το ήθελε να γίνω τραγουδίστρια. Στο σόι της είχαν τραγουδιστές. Ο πατέρας μου έκανε λίγο τον δύσκολο στην αρχή…», πρόσθεσε στη συνέχεια η ίδια.

Όσον αφορά τα social media, η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν έκρυψε: «Σκέφτηκα ότι είναι ένα μέσο για να είμαι κοντά στον κόσμο. Έχω προτάσεις για συνεργασίες με club και διαφημίσεις.

Με φλερτάρουν στα social, αλλά δε δίνω σημασία. Δεν είμαι ερωτευμένη αυτό τον καιρό, είμαι μόνη μου. Μια φορά παντρεύτηκα, αλλά δεν το έχω καθόλου με τον γάμο».

«Με τον γιο μου έχω την καλύτερη σχέση, είναι 30 χρονών», εξομολογήθηκε η Έφη Θώδη.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της στο Just The Two Of Us και την αρνητική κριτική που της είχε κάνει η Άντζελα Δημητρίου, η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε:

«Η εμπειρία του J2US είναι πολύ καλή και δεν κουράζομαι καθόλου. Θέλω να το κερδίσω. Με ενοχλεί όταν μου κάνουν αρνητική κριτική. Η Άντζελα ίσως το είχε μέσα της και βρήκε την ευκαιρία να μου την πει. Είχα πει στο παρελθόν ότι έχασε τη φωνή της».