Έφη Θώδη: Το viral unboxing βίντεο του labubu της - «Θα το πάρω να κοιμάμαι παρεούλα»

Άλλο ένα απολαυστικό βίντεο ανέβασε η Έφη Θώδη στο προφίλ της στο TikTok, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

Στο εν λόγω βίντεο η Έφη Θώδη κάνει unboxing και παρουσιάζει με μποναδικό τρόπο το δικό της labubu, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων πως είναι αυθεντικό, 24 καρατίων, κάνοντας με αυτό τον τρόπο αναφορά με χιουμοριστική διάθεση στην πολύ γνωστή influencer Lilz Bullz ενώ δήλωσε ότι σκοπεύει να κοιμάται μαζί του.

«Είμαι η ιδιοκτήτρια του ενός και μοναδικού 24 καρατίων χρυσού labubu. Σήμερα θα κάνουμε unboxing με το αυθεντικό labuko, πώς το λένε δεν ξέρω.

Αυθεντικό να ξέρετε. Θα το πάρω να κοιμάμαι παρεούλα», είπε - μεταξύ άλλων - στο βίντεο η Έφη Θώδη και τα views πήραν «φωτιά», ξεπερνώντας τα 741.000 views.