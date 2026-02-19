«Έγινε ο πρώτος Έλληνας που...»: Ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς από το Master Chef

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο πολυαγαπημένος κριτής του Master Chef, Σωτήρης Κοντιζάς, έλειπε από το προχθεσινό επεισόδιο. Ωστόσο, εχθές το μυστήριο λύθηκε, και ο λόγος της απουσίας του φέρεται να ήταν πολύ σημαντικός.
Ο σεφ απουσίαζε διότι το Υπουργείο Γεωργίας., Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας, τον όρισε πρεσβευτή καλής θελήσεως, για την ιαπωνική γαστρονομία.
Συγκεκριμένα ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανέφερε στους διαγωνιζόμενους: «Φίλος για εμάς, κριτής για εσάς. Σας έλειψε;
Ο λόγος είναι ιδιαίτερα σοβαρός και τιμητικός. Ο Σωτήρης Κοντιζάς βρισκόταν στην Ιαπωνία. Και αυτό γιατί; Επειδή το υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας, τον όρισε πρεσβευτή καλής θελήσεως, για την ιαπωνική γαστρονομία.
Ο Κοντιζάς είναι ο πρώτος Έλληνας hafu που είναι και το όνομα του καινούργιου εστιατορίου του Σωτήρη και σημαίνει μισός-μισός, μικτής καταγωγής, στον οποίον η πρεσβεία του δίνει έναν τέτοιον τίτλο», εξήγησε ο κριτής.
«Θα τον λέτε κύριε πρέσβη», συμπλήρωσε χιουμοριστικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.
