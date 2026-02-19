Μενού

«Έγινε ο πρώτος Έλληνας που...»: Ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς από το Master Chef

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αποκάλυψε on air τον (σημαντικό) λόγο για τον οποίο απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς από τα τελευταία επεισόδια του MasterChef.

Reader symbol
Newsroom
Αυστηρή προειδοποίηση Κοντιζά στους παίκτες του MasterChef: «Να είναι ξεκάθαρο»
(Youtube MasterChef Greece)
  • Α-
  • Α+

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο πολυαγαπημένος κριτής του Master Chef, Σωτήρης Κοντιζάς, έλειπε από το προχθεσινό επεισόδιο. Ωστόσο, εχθές το μυστήριο λύθηκε, και ο λόγος της απουσίας του φέρεται να ήταν πολύ σημαντικός. 

Ο σεφ απουσίαζε διότι το Υπουργείο Γεωργίας., Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας, τον όρισε πρεσβευτή καλής θελήσεως, για την ιαπωνική γαστρονομία.

Συγκεκριμένα ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανέφερε στους διαγωνιζόμενους: «Φίλος για εμάς, κριτής για εσάς. Σας έλειψε;

Ο λόγος είναι ιδιαίτερα σοβαρός και τιμητικός. Ο Σωτήρης Κοντιζάς βρισκόταν στην Ιαπωνία. Και αυτό γιατί; Επειδή το υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας, τον όρισε πρεσβευτή καλής θελήσεως, για την ιαπωνική γαστρονομία.

Ο Κοντιζάς είναι ο πρώτος Έλληνας hafu που είναι και το όνομα του καινούργιου εστιατορίου του Σωτήρη και σημαίνει μισός-μισός, μικτής καταγωγής, στον οποίον η πρεσβεία του δίνει έναν τέτοιον τίτλο», εξήγησε ο κριτής.

«Θα τον λέτε κύριε πρέσβη», συμπλήρωσε χιουμοριστικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA