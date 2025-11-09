Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου: Το επιβεβαίωσε με ανάρτησή της στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου επιβεβαίωσε τις φήμες για εγκυμοσύνη, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο γεγονός το βράδυ της Κυριακής (9/11) μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Στη λεζάντα της, η παρουσιάστρια έγραψε: «A little miracle on the way. Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια και κυρίως για τη διακριτικότητα σας σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Κατερίνα εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλίτσα, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.