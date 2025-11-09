Μενού

Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου: Το επιβεβαίωσε με ανάρτησή της στο Instagram

Eπιβεβαίωσε η Κατερίνα Καινούργιου την εγκυμοσύνη της μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Reader symbol
Newsroom
Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου | NDPPHOTO / NDP PHOTO
  • Α-
  • Α+

Η Κατερίνα Καινούργιου επιβεβαίωσε τις φήμες για εγκυμοσύνη, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο γεγονός το βράδυ της Κυριακής (9/11) μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Στη λεζάντα της, η παρουσιάστρια έγραψε: «A little miracle on the way. Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια και κυρίως για τη διακριτικότητα σας σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Κατερίνα εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλίτσα, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE