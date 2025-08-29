Αν έχεις αυτές τις 8 συνήθειες, τότε είσαι μάλλον πιο ανθεκτικός ψυχικά από τους περισσότερους

Η ανθεκτικότητα είναι το «κρυφό όπλο» της ευτυχίας και της επιτυχίας. Δεν έχει να κάνει με το αν θα σου συμβούν δύσκολα πράγματα – αυτό είναι αναπόφευκτο. Έχει να κάνει με το πώς θα αντιδράσεις όταν η ζωή σου βάζει εμπόδια. Οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι ξέρουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις καταστάσεις, αλλά μπορούν να ελέγξουν τη στάση τους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

