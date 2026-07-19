«Έχεις παχύνει, κάνε λίγη δίαιτα» έγραψαν στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη με μαγιό - Η αποστομωτική απάντηση

Μία καθ' όλα νορμάλ φωτογραφία της με μπικίνι που ανάρτησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στα stories της στο Instagram, έγινε πηγή για ιντερνετικό drama, αφού δέχτηκε ένα ακούσια αστείο μήνυμα, ενός τρολ που την είχε δει...διατροφολόγος.

Η Καληφώνη πόζαρε φορώντας ένα καφέ μαγιό, γυαλιά ηλίου και καπέλο στο κεφάλι και μόλις άνοιξε τα μηνύματά της στην πλατφόρμα παρατήρησε πως της έγραφαν: «Έχεις παχύνει πολύ, κάνε λίγο δίαιτα», ένα μήνυμα που όπως επισήμανε στη συνέχεια, δέχεται πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα.

To troll σχόλιο στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη | Instagram

Ωστόσο η content creator αποφάσισε να απαντήσει με χιούμορ σε επόμενο story της, όπου φωτογραφήθηκε με ένα αστείο φίλτρο, γράφοντας: «Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή».

Η απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη | Insta



