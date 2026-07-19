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«Έχεις παχύνει, κάνε λίγη δίαιτα» έγραψαν στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη με μαγιό - Η αποστομωτική απάντηση

Μία καθ' όλα νορμάλ φωτογραφία της με μπικίνι που ανάρτησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στα stories της στο Instagram, έγινε πηγή για ιντερνετικό drama.

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Το ποστ και η απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
Το ποστ και η απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη | instagram - garifalia.kalifoni
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Μία καθ' όλα νορμάλ φωτογραφία της με μπικίνι που ανάρτησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στα stories της στο Instagram, έγινε πηγή για ιντερνετικό drama, αφού δέχτηκε ένα ακούσια αστείο μήνυμα, ενός τρολ που την είχε δει...διατροφολόγος.

Η Καληφώνη πόζαρε φορώντας ένα καφέ μαγιό, γυαλιά ηλίου και καπέλο στο κεφάλι και μόλις άνοιξε τα μηνύματά της στην πλατφόρμα παρατήρησε πως της έγραφαν: «Έχεις παχύνει πολύ, κάνε λίγο δίαιτα», ένα μήνυμα που όπως επισήμανε στη συνέχεια, δέχεται πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα.

To troll σχόλιο στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη
To troll σχόλιο στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη | Instagram

Ωστόσο η content creator αποφάσισε να απαντήσει με χιούμορ σε επόμενο story της, όπου φωτογραφήθηκε με ένα αστείο φίλτρο, γράφοντας: «Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή».

Η απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
Η απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη | Insta


 

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