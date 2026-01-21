Το είδαμε και αυτό: Έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο ριάλιτι «εντός φυλακής»

Έρχεται στην Ελλάδα, το πρώτο ριάλιτι «εντός φυλακών» το οποίο θα προβάλλεται στο YouTube από τις 8 Φεβρουαρίου.

«Το Κελί» που όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ θα είναι το νέο όνομα του σόου, θα το κάνει πρώην κατάδικος, ο οποίος το εμπνεύστηκε για να αποτρέψει τους νέους από το να κάνουν παραβάσεις.

Ο εμπνευστής συγκεκριμένα, είναι ο Μπάμης Θεολόγης πέρασε 31 χρόνια στη φυλακή και δήλωσε: «Να καταλάβουν και να νιώσουν τον κίνδυνο. Πάμε να δείξουμε ότι δεν είναι μαγκιά να είμαι εδώ μέσα. Έφτιαξα το κελί για να καταλάβουν τα παραβατικά παιδιά τι σημαίνει φυλακή».

Οι συμμετέχοντες θα είναι δύο και θα βρίσκονται 24ωρες το 24ωρο μαζί σε ένα κελί. Το κοινό μάλιστα, θα έχει τη δυνατότητα να τους παρακολουθεί live για 16 ώρες για να μπορεί να αξιολογήσει πώς αντιδρούν και αν αντέχουν. Μέσα υπάρχει ψυχολόγος και το κοινό θα ψηφίζει τον νικητή.

«Θα έχουν μόνο ένα βιβλίο μαζί τους», είπε μεταξύ άλλων ο εν δυνάμει παρουσιαστής.

