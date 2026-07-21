Το είδε να έρχεται, το πίστεψε και πόνταρε τελικά στη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ η πρώην πορνοστάρ, Μία Καλίφα.

Όταν πήγε στο γήπεδο πανηγύρισε διπλά για τη νίκη της Ισπανίας καθώς βρέθηκε κερδισμένη στοιχηματικά.

Όπως αποκάλυψε στο instagram η Μία Καλίφα, κέρδισε 650.000 δολάρια ποντάροντας την Ισπανία να κερδίσει το τρόπαιο.

Η 33χρονη άλλοτε πορνοστάρ, η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ως media personality και δηλώνει φανατική φίλαθλος, είχε ποντάρει 1.000.000 δολάρια στην κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία. Μετά τη νίκη των Ισπανών επί της Αργεντινής στον τελικό, το δελτίο της πληρώθηκε συνολικά με 1,65 εκατ. δολάρια.

Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπο του κερδισμένου στοιχήματος, μαζί με φωτογραφίες από την παρουσία της στο Μουντιάλ.

«Πίστεψα και κέρδισα πολλά. Είμαι τόσο περήφανη για τη δεύτερη πατρίδα μου, την Ισπανία (χωρίς να έχω ούτε σταγόνα ισπανικού αίματος)», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι επιθυμούσε την ήττα της Αργεντινής. «Υποστηρίζω όποιον παίζει απέναντι στην Αργεντινή μόνο και μόνο για τη χαρά του... να είμαι απέναντί της», είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της.