«Είναι πιο αηδιαστικό από όσο νόμιζα»: Αν δεις αυτό το βίντεο, ίσως να μην ξαναμπείς με τα παπούτσια στο σπίτι

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο, του BBC απαντά για το αν είναι μύθος ότι πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια μας όταν μπαίνουμε σπίτι.

Συγκεκριμένα, το βρετανικό δίκτυο απευθύνθηκε σε ειδικό μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο, όπως φαίνεται και στο ντοκουμέντο, ανέλυσε δείγμα από φορεμένο παπούτσι.

«Αυτό είναι στα παπούτσια μας; Είναι πιο αηδιαστικό, από όσο νόμιζα» δήλωσε η κοπέλα στην οποία ανήκει το ζευγάρι αθλητικών που αναλύθηκε στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Μπράιτον.

Σύμφωνα με την εργαστηριακή ανάλυση, προκύπτει ότι αμέτρητες μολύνσεις μπορεί να προκληθούν στα άτομα μέσα από τα μικρόβια που μένουν μετά τα παπούτσια μέσα στο σπίτι, ενώ μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και πνευμονία.