Ειρήνη Ζαρίφη: Μία Ελληνίδα γόνος εφοπλιστικής οικογένειας στον χορό των Ντεμπιτάντ

Στις 29 Νοεμβρίου, 19 πρωτοεμφανιζόμενες από όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν στο πολυτελές σκηνικό του Shangri-La Paris, το παλιό παλάτι του πρίγκιπα Ρολάνδου Βοναπάρτη στο Παρίσι, για τον μεγαλοπρεπή χορό των Ντεμπιτάντ.

Όπως συνηθίζεται το γεγονός συγκεντρώνει κορίτσια της ελίτ του πλανήτη με φορέματα βγαλμένα από κάποιο παραμύθι και αγόρια με σμόκιν.

Οι νεαρές γυναίκες θα εμφανιστούν με φορέματα υψηλής ραπτικής στη βραδιά διοργανώνεται προς όφελος του καρφιολογικού συνδέσμου ARCFA και του Νοσοκομείου Παίδων Maria Fareri, σύμφωνα με το γαλλικό Point De Vue το οποίο περιλαμβάνει και τη λίστα με τις νεαρές Ντεμπιτάντ. Ανάμεσά τους και μία Ελληνίδα, η Ειρήνη Ζαρίφη.

Ποια είναι η Ειρήνη Ζαρίφη

Γεννημένη στη Βαρσοβία, η Ειρήνη είναι κόρη του Γεωργίου Λέοντα Ζαρίφη, απογόνου της φημισμένης τραπεζικής οικογένειας της Κωνσταντινούπολης.

Η μητέρα της, Άννα-Κριστίνα Ζαρίφη, κατάγεται από την φημισμένη οικογένεια Εμπειρίκου, μια από τις παλαιότερες εφοπλιστικές οικογένειες στην Ελλάδα.

Η Ειρήνη Ζαρίφη σπουδάζει ψυχολογία στο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου ελπίζει να ειδικευτεί στη χωρική ψυχολογία.

Επέλεξε την Αγγλίδα σχεδιάστρια Ντέμπορα Μίλνερ για το φόρεμά της στον χορό. Ο συνοδός της θα είναι ο Γκάμπριελ ντε Κεργκόρλεϊ.