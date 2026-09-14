Είσαι βραδινός τύπος; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία και τη ζωή σου

Δεν είναι μυστικό ότι κάποιοι άνθρωποι ξυπνούν γεμάτοι ενέργεια και έχουν τις καλύτερες ιδέες τους από νωρίς το πρωί, ενώ άλλοι λειτουργούν καλύτερα όσο περνά η μέρα και προτιμούν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά τη νύχτα.

Αυτή η τάση να ξυπνά κανείς νωρίς ή να κοιμάται αργά είναι γνωστή στους επιστήμονες ως χρονότυπος.

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