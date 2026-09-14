Μενού

Είσαι βραδινός τύπος; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία και τη ζωή σου

Τι έδειξε νέα μελέτη για τους ανθρώπους που προτιμούν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά και πώς επηρεάζεται η καθημερινότητά τους.

Reader symbol
Newsroom
παρτυ
Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δεν είναι μυστικό ότι κάποιοι άνθρωποι ξυπνούν γεμάτοι ενέργεια και έχουν τις καλύτερες ιδέες τους από νωρίς το πρωί, ενώ άλλοι λειτουργούν καλύτερα όσο περνά η μέρα και προτιμούν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά τη νύχτα.

Αυτή η τάση να ξυπνά κανείς νωρίς ή να κοιμάται αργά είναι γνωστή στους επιστήμονες ως χρονότυπος.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE