Είσαι όντως καλός άνθρωπος ή απλά δεν βάζεις όρια;

Το να είσαι καλός άνθρωπος θεωρείται συχνά ένα από τα πιο θετικά χαρακτηριστικά. Η ευγένεια, η κατανόηση και η διάθεση να βοηθάς τους άλλους είναι στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα στις σχέσεις και στην καθημερινότητα.

Ωστόσο, πολλές φορές η συνεχής ανάγκη να είσαι διαθέσιμος για όλους μπορεί να μην σχετίζεται μόνο με την καλοσύνη, αλλά και με την αδυναμία να θέσεις όρια.

Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνουν με την πεποίθηση ότι το να λένε «όχι» είναι αγενές ή εγωιστικό. Έτσι, καταλήγουν να εξυπηρετούν συνεχώς τους άλλους, ακόμη κι όταν αυτό τους κουράζει ή τους πιέζει.

Κάπως έτσι, λες «ναι» σε έξοδο ενώ είσαι εξαντλημένος, αναλαμβάνεις δουλειές που δεν σου αναλογούν και απαντάς σε μηνύματα ενώ το μόνο που θέλεις είναι να αφήσεις το κινητό στην άλλη άκρη του δωματίου και να εξαφανιστείς για λίγο.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr