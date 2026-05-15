«Έκανα την Κύπρο περήφανη»: Τα λόγια της Αντιγόνης μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision

Εμφανώς συγκινημένη εμφανίστηκε η Αντιγόνη Μπάξτον, λίγα λεπτά μετά την εμφάνισή της στον Β’ Ημιτελικό της 70ης Εurovision, δηλώνοντας πως «έκανα την Κύπρο να είναι υπερήφανη».

Mιλώντας στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, Κέλλυ Βρανάκη, για το εκρηκτικό τραγούδι «Jalla» που ξεσήκωσε το βράδυ της Πέμπτης (14/5) το κοινό στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, η Κύπρια τραγουδίστρια δήλωσε πως αισθάνεται ότι «η Κύπρος έχει ήδη κερδίσει».

Περιγράφοντας τα συναισθήματα της πάνω στη σκηνή της Eurovision, τραγουδώντας το Jalla, η ίδια τόνισε πως «δεν μπορούσες να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις».

Ενθουσιασμένη που θα διαγωνιστεί στον Τελικό της 16ης Μαΐου, δήλωσε πως απόλαυσε την εμπειρία πάνω στην σκηνή της Eurovision: «Περάσαμε πολύ καλά και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω στην Κύπρο να είναι υπερήφανοι». Η ίδια τόνισε πως βασικός στόχος ήταν το κοινό να νιώσει τη χαρά και την ενέργεια του τραγουδιού. Παράλληλα, είπε ότι η ανταπόκριση του κόσμου έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες της.

Όταν ρωτήθηκε αν θα άλλαζε κάτι στην εμφάνιση του τελικού, η Αντιγόνη απάντησε: «Θέλω μόνο να το ζήσω και να περάσω τέλεια».