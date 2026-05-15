Eurovision 2026: Η Antigoni πάει την Κύπρο με το Jalla στον τελικό - Οι δέκα χώρες που πέρασαν

Δεκαοχτώ χώρες ανέβηκαν στη σκηνή του Wiener Stadthalle το βράδυ της Πέμπτης 14/5 στον Β Ημιτελικό της Eurovision. Ανάμεσά τους η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που ως μέλη των Big 4 βρίσκονται ήδη στον τελικό μαζί με τη Γερμανία, την Ιταλία και τη διοργανώτρια Αυστρία.

Η Antigoni με το Jalla, με πολύ κέφι και λίγες ανάσες, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16/5.

Ποιες είναι οι δέκα χώρες που πέρασαν στον Τελικό από τον Β' Ημιτελικό

Βουλγαρία

Ουκρανία

Νορβηγία

Αυστραλία

Ρουμανία

Μάλτα

Κύπρος

Αλβανία

Δανία

Τσεχία

Υπενθυμίζεται ότι στον μεγάλο τελικό διαγωνίζονται ακόμα έχοντας περάσει από τον Α' Ημιτελικό οι: Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία και φυσικά η Ελλάδα με τον Ακύλα.