Μενού

Eurovision 2026: Η Antigoni πάει την Κύπρο με το Jalla στον τελικό - Οι δέκα χώρες που πέρασαν

Η Antigoni κατάφερε να περάσει στον τελικό. Ποιες είναι οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο από τον Β΄Ημιτελικό.

Λία Παππά
Λία Παππά
Antigoni
Antigoni Κύπρος Eurovision 2026 | Corinne Cumming/EBU
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δεκαοχτώ χώρες ανέβηκαν στη σκηνή του Wiener Stadthalle το βράδυ της Πέμπτης 14/5 στον Β Ημιτελικό της Eurovision. Ανάμεσά τους η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που ως μέλη των Big 4 βρίσκονται ήδη στον τελικό μαζί με τη Γερμανία, την Ιταλία και τη διοργανώτρια Αυστρία.

Η Antigoni με το Jalla, με πολύ κέφι και λίγες ανάσες, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16/5.

Ποιες είναι οι δέκα χώρες που πέρασαν στον Τελικό από τον Β' Ημιτελικό

Βουλγαρία

Ουκρανία

Νορβηγία

Αυστραλία

Ρουμανία

Μάλτα

Κύπρος

Αλβανία

Δανία

Τσεχία

Δείτε όλα όσα έγιναν στον Β' Ημιτελικό της Eurovision B'

Υπενθυμίζεται ότι στον μεγάλο τελικό διαγωνίζονται ακόμα έχοντας περάσει από τον Α' Ημιτελικό οι: Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία και φυσικά η Ελλάδα με τον Ακύλα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΜΟΥΣΙΚΗ