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Το «έκαψε» στο φινάλε: Η είσοδος του Φραγκολιά με μηχανή και το ξανθό μαλλί που άφησε άναυδη την Τσιμτσιλή

Επικό φινάλε για το Happy Day. Ο Φραγκολιάς έσκασε με μηχανή και πλατινέ μαλλί, αφήνοντας την Τσιμτσιλή με το στόμα ανοιχτό.

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Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κώστας Φραγκολιάς
Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κώστας Φραγκολιάς | Glomex / @alphatv
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Αντί για τα κλασικά δάκρυα, τις αγκαλιές και τα τηλεοπτικά κλισέ του αποχαιρετισμού, το φινάλε της σεζόν για το Happy Day το πρωί της Παρασκευής θύμισε κάτι από... Sons of Anarchy με ολίγη από 90s πασαρέλα.

 

Ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Λευτέρης Μητσόπουλος είπαν να γκρεμίσουν το πλατό, μπουκάροντας κυριολεκτικά με τις μηχανές τους. Όμως, το πραγματικό «σοκ και δέος» δεν ήταν τα γκάζια, αλλά αυτό που κρυβόταν κάτω από το κράνος.

Με το που βγαίνουν τα κράνη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και το υπόλοιπο πάνελ έμειναν στήλη άλατος: ο Φραγκολιάς αποκάλυψε το νέο του κατάξανθο, πλατινέ μαλλί, κάνοντας ένα επικό throwback στις ένδοξες εποχές του μόντελινγκ από τα μακρινά 90s.

«Δεν το πιστεύω! Σε θυμάμαι έτσι πριν 30 χρόνια! Πόσο καιρό το προετοιμάζατε αυτό;», αναφώνησε σε κατάσταση απόλυτου σοκ η οικοδέσποινα, με τον Φραγκολιά να δίνει την απόλυτη viral απάντηση για την αλλαγή: «Το καλοκαίρι φεύγω Γερμανία για ταινίες!».

 

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