Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο Έξι Επί Έξι

Έξι φωτογράφοι / Έξι ματιές άλλες

Ένα ταξίδι είν’ η φωτογραφία / εσωτερικό / Ένας ύμνος στη διαφορετικότητα

Είμαστε μια ομάδα με πάθος και δίψα γι’ αυτό που κάνουμε

Ελάτε μαζί μας σ’ αυτό το ταξίδι / σύνορο η φαντασία μας / τα όνειρά μας στο χαρτί

Η ομάδα Five Plus One σας προσκαλεί στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο ΕΞΙ ΕΠΙ ΕΞΙ.

Έξι φωτογράφοι, με έξι διαφορετικά πρότζεκτ, ενώνουν τις συλλογές τους, τις φωνές τους, την οπτική τους για τον κόσμο και τους ανθρώπους και μοιράζονται τις εικόνες τους με φίλους της φωτογραφίας.

Καθένας με τη δική του αφηγηματική μέθοδο, οι έξι καλλιτέχνες μάς συστήνονται σε έναν κοινό τόπο και μας δίνουν την ευκαιρία να αφουγκραστούμε το έργο τους τόσο μεμονωμένα όσο και σαν σύνολο.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά)

Τάκης Αναγνώστου / Πάνος Κουκουρουβλής / Γιάννης Μυρμηγιάννης / Νίκος Σωτηρόπουλος / Σύλβια Τσουραμάνη / Στέλιος Χαραλαμπάκης

ΕΞΙ ΕΠΙ ΕΞΙ / ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

13-21 Ιανουαρίου 2024

Καθημερινά 12:00-23:00

Είσοδος ελεύθερη

Εγκαίνια: Σάββατο 13 Ιανουαρίου, στις 19:00

MatchPoint / Aινιάνος 1 και Πατησίων (έναντι Λ. Αλεξάνδρας)

Χάρτης: https://maps.app.goo.gl/ePJQQz3Rixo1NqEi9

Σχετικά με τους φωτογράφους:

/ Τάκης Αναγνώστου

Ο Τάκης Αναγνώστου είναι γραφίστας και φωτογράφος με έδρα την Αθήνα. Έχει σπουδάσει γραφικές τέχνες και καλλιτεχνική τυπογραφία. Από το 2003 ασχολείται με την επεξεργασία πάνω σε φωτογραφίες. Σαν επάγγελμα έχει τη χρωματική διόρθωση και την επεξεργασία εικόνας. Τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ψηφιακή επεμβατική παραλλαγή πορτρέτων σε ασπρόμαυρο και τεχνικές κολάζ του ανθρώπινου στοιχείου με abstract εικόνες και έντονα ζωγραφικά μοτίβα σε χρώμα.

/ Πάνος Κουκουρουβλής

Γεννήθηκα στη Λέσβο. Από το 2001 εργάζομαι στον χώρο του θεάτρου ως ηχολήπτης και τεχνικός φωτισμού. Με τη φωτογραφία ασχολούμαι από το 2019 περισσότερο ως χόμπι και ψυχοθεραπεία, η οποία και συνεχίζεται.

/ Γιάννης Μυρμηγιάννης

Οι φωτογραφίες της έκθεσης αφορούν τρία ενεργά project και αποτελούν τον πυρήνα και τον λόγο που φωτογραφίζω. Αφορούν σχεδόν πάντα τον Άνθρωπο και τον τόπο του. Αφορούν τον Άνθρωπο που θα εργαστεί με το σώμα, τα χέρια και τα πόδια και στο τέλος της ημέρας θα είναι κουρασμένος, χαρούμενος ή λυπημένος, αλλά δυνατός. Αφορούν τον τόπο που ο Άνθρωπος ζει ή εργάζεται. Τον τόπο που γαλούχησε και δυνάμωσε τον Άνθρωπο που ζει σε αυτόν.Τον Άνθρωπο που θα αναζητήσει το πνευματικό, τη δύναμη ή την ιδέα που θα τον ανυψώσει και θα τον δυναμώσει για να συνεχίσει τον αγώνα. Οι φωτογραφίες μου προσπαθώ να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρές και λιτές για να μπορέσω μέσα από αυτές να δω και εγώ τον Άνθρωπο.

/ Νίκος Σωτηρόπουλος

Η σχέση μου με την εικόνα άρχισε με τον κινηματογράφο, που πάντα αγαπώ και πέρασε στη φωτογραφία, η οποία με μάγεψε. Έχω λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις και είμαι μέλος των "ομόνοια λόβερς".

Από το πρώτο κλικ μέχρι και τώρα η αίσθηση είναι πάντα η ίδια. Ο ήχος του κλείστρου για μένα είναι η αρχή μιας περιπλάνησης σε έναν άλλο χώρο διαφορετικό, πιο δημιουργικό, γεμάτο συναισθήματα. Τελικά, η φωτογραφία είναι μια ερωτική σχέση με τη ζωή.

/ Σύλβια Τσουραμάνη

Η Σύλβια Τσουράμανη έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα ενεργά. Η φωτογραφία αποτέλεσε ένα μέσο προβολής της δουλειάς της από την εποχή των φοιτητικών χρόνων και έπειτα. Ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογραφία από το 2017.

Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια και σχολές φωτογραφίας καθώς και έχει πάρει μέρος σε εκθέσεις. Ενδεικτικά: ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ και A-PART από τις Διαδρομές Photography Seminars και Chania International Photo Festival.

/ Στέλιος Χαραλαμπάκης

Γεννήθηκα το 1976 στην Αθήνα και εργάζομαι τα τελευταία 20 χρόνια στον χώρο των πωλήσεων. Τα επαγγελματικά ταξίδια επηρέασαν και την ενασχόλησή μου με τη φωτογραφία, μέσα από την εναλλαγή εικόνων που σου προσφέρει η διαρκής μετακίνηση. Αυτός είναι άλλωστε ένας από τους λόγους που οι περισσότερες εικόνες μου έχουν το tag #whiledriving. Λέω ότι φωτογραφίζω “my day details”, τις στιγμές που εμφανίζονται απροσδόκητα και μου κάνουν εντύπωση. Η φωτογραφία είναι αυτοθεραπευτική και σε βγάζει από τη ρουτίνα. Έχω συμμετοχή από το 2010 σε συλλογικές εκθέσεις, έχω κάνει αυτοεκδόσεις φωτογραφικών βιβλίων και έχω διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς (Sony Worldphoto Awards και Huawei Next-Image).