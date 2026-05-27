«ΕΛΑΣ, γελάς, μπελάς»: Το σχόλιο του Πορτοσάλτε για το κόμμα Τσίπρα και το «μπέρδεμα» με την Αστυνομία

Σε τροχιά επίσημης λειτουργίας μπαίνει από σήμερα ο νέος πολιτικός σχηματισμός υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με τη διανομή των πρώτων κατευθυντήριων γραμμών στα στελέχη που αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της προσπάθειας. Το όνομα που επελέγη για το κόμμα είναι «ΕΛΑΣ».

Η εξέλιξη αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεοπτικής εκπομπής του Άρη Πορτοσάλτε και της Μαρίας Αναστασοπούλου, προκαλώντας έντονο σχολιασμό γύρω από τους συμβολισμούς αλλά και τις πρακτικές παραμέτρους της συγκεκριμένης επιλογής.

Ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος εμφανίστηκε στο στούντιο επιλέγοντας ενδυματολογικά στοιχεία στα χρώματα του νέου κόμματος, άσκησε κριτική στην αισθητική και την πολιτική στόχευση του ονόματος, χαρακτηρίζοντάς το αναχρονιστικό:

«Πιο παλιακό ακόμα και το πιο παλιό πασοκ. ΕΛΑΣ, γελάς, μπελάς, σε λίγο θα είναι ταξίαρχος της Ελληνικής αστυνομίας», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος έθεσε το ζήτημα της συνωνυμίας του ακρωνυμίου με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), εκφράζοντας επιφυλάξεις για το αν μπορεί ένα πολιτικό κόμμα της Αριστεράς να χρησιμοποιεί ένα όνομα ταυτόσημο με τα σώματα ασφαλείας:

«Δεν ξέρω αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΕΛΑΣ και κόμμα και Ελληνική Αστυνομία. Κόμμα της Ελληνικής αριστεράς, να είναι συνώνυμο με την αστυνομία. Δεν ξέρω αν το έχουν δει και μπράβο στα αριστερά παιδια», κατέληξε.

Η εκκίνηση του νέου φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ανοίγει ήδη έναν μεγάλο κύκλο συζητήσεων, τόσο για το ιδεολογικό στίγμα που επιθυμεί να εκπέμψει μέσω των ιστορικών αναφορών του, όσο και για τις αντιδράσεις που αναμένεται να προκαλέσει στο πολιτικό και επικοινωνιακό πεδίο.