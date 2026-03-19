Ελεάννα Παπαϊωάννου και Δημήτρης Βεργίνης θα γίνουν ξανά γονείς

Η τραγουδίστρια Ελεάννα Παπαϊωάννου και ο μπασκετμπολίστας Δημήτρης Βεργίνης θα γίνουν ξανά γονείς.

Με έναν συγκινητικό τρόπο η Ελεάννα Παπαϊωάννου ανακοίνωσε μέσω Instagram την εγκυμοσύνη της δημοσιεύοντας ένα βίντεο της πρωτότοκης κόρης τους να γράφει πως θα γίνει μεγάλη αδελφή.

«Οι γονείς μου μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι. Γίνομαι μεγάλη αδελφή», είχε γράψει σε ένα χαρτί η μικρή.

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Βεργίνης παντρεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη το 2017 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν την κόρη τους.

«Έμεινα εκτός δουλειάς για 4 χρόνια. Είπα ότι θα μείνω με το παιδί στο σπίτι, πέρασε ο πρώτος χρόνος. Τον δεύτερο, όταν αποφάσισα να επανέλθω και είχα μια εξαιρετική πρόταση, είδα ότι η μικρή αντιδρούσε στο θέμα του ύπνου και προτίμησα να μείνω με το παιδί. Πέρασε ακόμα ένας χρόνος, μετά έπεσε και ο κορονοϊός» είχε εξομολογηθεί η τραγουδίστρια για τη μητρότητα στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς.