Έλεν Χαντ: Απορρίπτει τα πρότυπα ομορφιάς του Χόλιγουντ και εξηγεί γιατί

Η Χέλεν Χαντ (Helen Hunt) μπορεί να είναι μέλος της «οικογένειας» του Χόλιγουντ, αλλά δεν είναι βασίλισσα ομορφιάς.

Η 61χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την εσωτερική ταραχή που βίωσε στην βιομηχανία του θεάματος λόγω των αυστηρών προδιαγραφών ομορφιάς που θέτει ο κόσμος του Χόλιγουντ, σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Flow Space τον Ιούνιο.

Η Hunt, γνωστή για τους ρόλους της στην κωμική σειρά «Mad About You» και στις βραβευμένες δραματικές ταινίες «As Good as It Gets» και «Twister», έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1990, όταν τα ταμπλόιντ των διασημοτήτων εξέταζαν συστηματικά την εμφάνιση των σταρ.

«Ήταν αδύνατο να μην εσωτερικεύσεις τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φαίνεσαι», αναπολεί η Χαντ, σύμφωνα με τη USA Today, συνεχίζοντας: «Και (υπήρχε) μια ορισμένη δυστυχία και ντροπή γύρω από το να μην μοιάζεις ακριβώς έτσι».

Αν και η Χαντ σπάνια μιλάει για τις πιέσεις που δέχεται στο Χόλιγουντ λόγω της εικόνας της, είπε ότι τελικά έφτασε σε ένα σημείο καμπής: «Συνειδητοποίησα ότι "αυτό μπορεί να καταστρέψει σιωπηλά ολόκληρη τη ζωή σου". Πήρα μια απόφαση: δεν παίζω. Δεν θα το αφήσω να καταλάβει μεγάλο μέρος του μυαλού μου», είπε.

Η Χαντ πρόσθεσε ότι το βιβλίο αυτοβοήθειας «The Only Diet There Is» της Sondra Ray την βοήθησε να αλλάξει την οπτική της για το φαγητό και την εικόνα του σώματος. «Αυτό που κατάλαβα από αυτό είναι να τρως ό,τι θέλεις και να απολαμβάνεις κάθε μπουκιά, τελεία», είπε.

Η βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός δεν είναι η μόνη γυναίκα βετεράνος που μιλάει ανοιχτά για την απόρριψη των προτύπων ομορφιάς. Η Pamela Anderson, πρώην πρωταγωνίστρια του «Baywatch», και η ηθοποιός Justine Bateman έχουν μιλήσει ανοιχτά για την αποδοχή της γήρανσης και την εμφάνισή τους χωρίς μακιγιάζ.

Σε μια συνέντευξη το 2023 στο «60 Minutes Australia», η Bateman, η οποία είχε γίνει αντικείμενο σχολίων στο διαδίκτυο για την «γηραλέα» εμφάνισή της, υπερασπίστηκε την ηλικία της και είπε ότι οι αισθητικές επεμβάσεις «θα σβήσουν» την αυθεντία που έχει αποκτήσει με τα χρόνια.

«Μου αρέσει να νιώθω ότι είμαι διαφορετικό άτομο τώρα από ό,τι ήμουν όταν ήμουν 20 ετών», είπε τότε η Bateman. «Μου αρέσει να κοιτάζω στον καθρέφτη και να βλέπω αυτή την απόδειξη. ... Νομίζω ότι το πρόσωπό μου αντιπροσωπεύει αυτό που είμαι. Μου αρέσει».