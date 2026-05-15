Έλενα Χριστοπούλου για GNTM: «Καλά στέφανα! Δεν έχω λόγο να επιστρέψω»

Η Έλενα Χριστοπούλου καθώς ερωτήθηκε για τη νέα σεζόν του GNTM, δήλωσε πως δεν έχει λόγο να επιστρέψει στο ριάλιτι μόδας.

Για το τηλεοπτικό της μέλλον, το Real View, αλλά και το GNTM μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου, καθώς παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Δεν έχω μιλήσει με το Open για του χρόνου, ακόμα τρέχει το Real View», είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

«Η σεζόν θα ήταν καλή αν υπήρχαν και τα κατάλληλα νούμερα. Ήταν μία τίμια χρονιά και θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Δεν είμαστε φίλες στο Real View, η δουλειά είναι άλλο πράγμα», συμπλήρωσε η μάνατζερ και τηλεοπτικό πρόσωπο.

Για το GNTM, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Καλά στέφανα! Η Μπέττυ Μαγγίρα μου αρέσει, της εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν έχω λόγο να επιστρέψω στο GNTM».

Όταν ερωτήθηκε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Έλενα Χριστοπούλου δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

