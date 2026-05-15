Έλενα Χριστοπούλου για GNTM: «Καλά στέφανα! Δεν έχω λόγο να επιστρέψω»

Για το τηλεοπτικό της μέλλον, το Real View, αλλά και το GNTM μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου, καθώς παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Δεν έχω μιλήσει με το Open για του χρόνου, ακόμα τρέχει το Real View», είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

«Η σεζόν θα ήταν καλή αν υπήρχαν και τα κατάλληλα νούμερα. Ήταν μία τίμια χρονιά και θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Δεν είμαστε φίλες στο Real View, η δουλειά είναι άλλο πράγμα», συμπλήρωσε η μάνατζερ και τηλεοπτικό πρόσωπο.

Για το GNTM, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Καλά στέφανα! Η Μπέττυ Μαγγίρα μου αρέσει, της εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν έχω λόγο να επιστρέψω στο GNTM».

Όταν ερωτήθηκε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Έλενα Χριστοπούλου δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.