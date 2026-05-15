Έλενα Χριστοπούλου για GNTM: «Καλά στέφανα! Δεν έχω λόγο να επιστρέψω»

Για το τηλεοπτικό της μέλλον, το Real View, αλλά και το GNTM μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου, καθώς παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
«Δεν έχω μιλήσει με το Open για του χρόνου, ακόμα τρέχει το Real View», είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.
«Η σεζόν θα ήταν καλή αν υπήρχαν και τα κατάλληλα νούμερα. Ήταν μία τίμια χρονιά και θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Δεν είμαστε φίλες στο Real View, η δουλειά είναι άλλο πράγμα», συμπλήρωσε η μάνατζερ και τηλεοπτικό πρόσωπο.
Για το GNTM, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Καλά στέφανα! Η Μπέττυ Μαγγίρα μου αρέσει, της εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν έχω λόγο να επιστρέψω στο GNTM».
Όταν ερωτήθηκε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Έλενα Χριστοπούλου δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.
- Ηλιούπολη: Η κατάσταση της 17χρονης και οι συμβουλές των ειδικών για την ψυχική θωράκιση των εφήβων
- Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη ως queer αγόρι με bullying, χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις»
- Γαλάζια Σημαία 2026: 2η στον κόσμο η Ελλάδα - Αναλυτική λίστα με τις βραβευμένες παραλίες
- Τατιάνα Στεφανίδου: Αποκάλυψε τον λόγο που λείπει το Νίκος Ευαγγελάτος από το Live News
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.