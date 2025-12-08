Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία

Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της πρόβας για το The Voice of Greece.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία της, ώστε να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων και να παρακολουθηθεί στενά η κατάσταση της υγείας της.

Ως αποτέλεσμα, η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.