Μενού

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία

Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία στην πρόβα του The Voice of Greece την Δευτέρα (8/12).

Reader symbol
Newsroom
elena-paparizoy
Ελενα Παπαρίζου | NDP
  • Α-
  • Α+

Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της πρόβας για το The Voice of Greece.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία της, ώστε να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων και να παρακολουθηθεί στενά η κατάσταση της υγείας της.

Ως αποτέλεσμα, η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE