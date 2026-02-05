Έλενα Παπαρίζου: Η έκπληξη του Τάκη Ζαχαράτου για τα γενέθλιά της πάνω στη σκηνή

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε την Έλενα Παπαρίζου το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, στο οποίο πραγματοποιεί εμφανίσεις με τον Τάκη Ζαχαράτο.
Ο τραγουδιστής και performer είχε ετοιμάσει μια ροζ τούρτα για την Έλενα Παπαρίζου, η οποία πριν λίγες ημέρες έκλεισε τα 44 της χρόνια.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η τραγουδίστρια στο Instagram, η ίδια φαίνεται πάνω στη σκηνή, ενώ ο Τάκης Ζαχαράτος την πλησιάζει, μεταμφιεσμένος σε Νταϊάνα Ρος.
«Είναι τα γενέθλιά σου, σωστά; Χρόνια Πολλά. Πού είναι η τούρτα;», της είπε στα αγγλικά, λίγο πριν ένας χορευτής φέρει την τούρτα μπροστά της και εκείνη σβήσει τα κεράκια.
