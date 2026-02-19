Ελένη Βουλγαράκη: Βάζει τέλος στις φήμες ότι δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Φώτη Ιωαννίδη

Τέλος στις φήμες που φούντωσαν τελευταία, που ήθελαν τον Φώτη Ιωαννίδη να έχει κάνει πρόταση γάμου στην Ελένη Βουλγαράκη, έβαλε η ραδιοφωνική παραγωγός.



Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε στην εκπομπή της, «Happy Day» ότι επικοινώνησε με την Ελένη Βουλγαράκη, η οποία της επιβεβαίωσε ότι δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, σύμφωνα με τα οποία εκείνη και ο σύντροφός της κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Πρόσφατα, η Ελένη Βουλγαράκη διέψευσε και όσα έχουν γραφτεί για την παραίτησή της από τη ραδιοφωνική εκπομπή, στην οποία συμμετείχε τα τελευταία χρόνια, για να ακολουθήσει τον σύντροφό της στην Πορτογαλλία.



Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στις 2 Φεβρουαρίου από το αεροδρόμιο, λίγο πριν την αναχώρησή της για την Πορτογαλία, διέψευσε ότι θα μετακομίσει μόνιμα στην Πορτογαλία, υπογραμμίζοντας ότι η επαγγελματική της βάση παραμένει στην Ελλάδα:

«Στην Ελλάδα είμαι, δεν φεύγω μόνιμα. Δεν ξέρω γιατί έχει γραφτεί αυτό. Έχω δουλειές που τρέχουν, συνεργασίες εδώ. Δεν τα παρατάω όλα. Απλά χρειάζομαι ισορροπία. Δεν έχω ξενοικιάσει το σπίτι, δεν τελειώνει τίποτα. Έχω παλέψει πάρα πολύ».