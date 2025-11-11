Η γνωστή ηθοποιός Ελένη Φιλίνη βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και άνοιξε την καρδιά της στους Θανάση Αναγνωστόπουλο και Νάνσυ Ζαμπέτογλου. Με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά της ΕΡΤ «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό», η Φιλίνη μίλησε για την πορεία της στον χώρο της τέχνης, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε μια εποχή όπου η εμφάνιση συχνά επισκίαζε το ταλέντο.

Η ίδια θυμήθηκε πώς η δεκαετία του ’80 την «σημάδεψε» με στερεότυπα που δεν άφηναν χώρο για καλλιτεχνική εξέλιξη: «Μου φόρεσαν την ταμπέλα της πολύ ωραίας γυναίκας από μόνοι τους.

Τη δεκαετία του ’80, αν ήσουν ένα νόστιμο αγόρι ή κορίτσι, έπρεπε να αποδείξεις ότι έχεις και το ταλέντο και το μυαλό, ότι δεν είσαι ελέφαντας.

Το να λένε μόνο “να ένα ωραίο κορίτσι” θα ήταν αρκετό, αν ασχολιόμουν μόνο με το μόντελινγκ. Εγώ όμως το μόντελινγκ το έκανα μόνο για το χαρτζιλίκι».

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι εκείνη την περίοδο ένιωθε εγκλωβισμένη σε ρόλους που περιορίζονταν στην εξωτερική της εμφάνιση: «Τότε με ενοχλούσε πάρα πολύ να με λένε όμορφη και να μου δίνουν μόνο τέτοιους ρόλους. Δεν το χάρηκα, αισθανόμουν άσχημα. Τώρα που το σκέφτομαι λέω: τι χαζή που ήμουν».

Η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στα επαγγελματικά στερεότυπα, αλλά άγγιξε και πιο σκοτεινές εμπειρίες. Η Φιλίνη αποκάλυψε ότι βίωσε παρενοχλήσεις τόσο στον χώρο του μόντελινγκ όσο και από ανθρώπους του κινηματογράφου:

«Ήταν μία περίεργη εποχή. Μου έτυχαν και κάποιες παρενοχλήσεις στο μόντελινγκ.

Μου έτυχαν και δύο από σκηνοθέτες, που δεν έγιναν φυσικά μετά οι ταινίες τους, και από έναν ηθοποιό που δεν είναι στη ζωή. Έχασα τις δουλειές. Αντέδρασα αγριεμένα».