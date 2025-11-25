Ελένη Φουρέιρα: Η αφιέρωση στον Αλμπέρτο Μποτία που την απόλαυσε στη σκηνή

Από την πρεμιέρα της Ελένης Φουρέιρα στη νυχτερινή Αθήνα δεν έλειπε ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της Αλμπέρτο Μποτία.
Ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν ανάμεσα στους θαμώνας του κλαμπ το Σάββατο 22 Νοεμβρίου απολαμβάνοντας την αγαπημένη του στη σκηνή παρέα με τον κουμπάρο τους Πέτρο Τσαπαρδώνη που έχει βαφτίσει τον γιο τους, Ερμή.
Διαβάστε ακόμα: Μεγάλοι έρωτες ποδοσφαιριστών με διάσημες Ελληνίδες που ξεχάστηκαν με τον χρόνο
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Ελένη Φουρέιρα αστειεύτηκε μάλιστα με θαμώνα του μαγαζιού που της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό και ανέφερε πως στο κοινό βρίσκεται και ο άντρας της. «Είναι και ο άνδρας μου εδώ απόψε, οπότε μη φοβάσαι τίποτα». Η ίδια κοίταξε χαμογελώντας προς το μέρος του Αλμπέρτο της.
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε
- O Aλέξης Τσίπρας και η επιστολή στους πρώην του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.