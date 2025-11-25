Ελένη Φουρέιρα: Η αφιέρωση στον Αλμπέρτο Μποτία που την απόλαυσε στη σκηνή

Από την πρεμιέρα της Ελένης Φουρέιρα στη νυχτερινή Αθήνα δεν έλειπε ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της Αλμπέρτο Μποτία.

Ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν ανάμεσα στους θαμώνας του κλαμπ το Σάββατο 22 Νοεμβρίου απολαμβάνοντας την αγαπημένη του στη σκηνή παρέα με τον κουμπάρο τους Πέτρο Τσαπαρδώνη που έχει βαφτίσει τον γιο τους, Ερμή.

Η Ελένη Φουρέιρα | NDP/ ΝΙΚΟΣ ΖΩΤΟΣ

Ο Πέτρος Τσαπαρδώνης και ο Αλμπέρτο Μποτία | NDP/ ΝΙΚΟΣ ΖΩΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Ελένη Φουρέιρα αστειεύτηκε μάλιστα με θαμώνα του μαγαζιού που της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό και ανέφερε πως στο κοινό βρίσκεται και ο άντρας της. «Είναι και ο άνδρας μου εδώ απόψε, οπότε μη φοβάσαι τίποτα». Η ίδια κοίταξε χαμογελώντας προς το μέρος του Αλμπέρτο της.