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Ελένη Μενεγάκη: Με χαλαρή εμφάνιση στην Κεφαλονιά με τον Μάκη Παντζόπουλο - Το γεύμα σε γνωστό εστιατόριο

Τις πιο όμορφες διαδρομές συνεχίζει να γράφει η Ελένη Μενεγάκη μακριά από την τηλεόραση, παρέα με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο.

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Ελένη Μενεγάκη
Ελένη Μενεγάκη | Instagram/ elenimenegaki
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Τις πιο όμορφες διαδρομές συνεχίζει να γράφει η Ελένη Μενεγάκη μακριά από την τηλεόραση. Λάτρης του καλοκαιριού, η παρουσιάστρια άφησε τα αγαπημένα της Άχλα για το Ιόνιο και α με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο βρέθηκε στην Κεφαλονιά.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε γνωστό εστιατόριο ελληνικής κουζίνας στο νησί να απολαμβάνει το γεύμα του με την παρέα του και καλή διάθεση παρά την έντονη ζέστη που έκανε την Ελένη Μενεγάκη να αναζητήσει λίγη δροσιά με τη βεντάλια της.

@tasiabalaska #kefalonia #φοργιουυ #pagefoyou #viral ♬ Αύγουστος - Ghost Sounds

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Στους σταθμούς του φετινού καλοκαιριού της παρουσιάστριας ήταν επίσης η Νάξος, ενώ ταξίδεψε και στη Νάπολη κάνοντας οικογενειακώς dolce vita.

 

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