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Το μήνυμα της Ελένης Μενεγάκη στη Σία Κοσιώνη για την νέα της θέση στον ΑΝΤ1

Η Ελένη Μενεγάκη απέστειλε ευχές στη Σία Κοσιώνη για το νέο της τηλεοπτικό ξεκίνημα, με νέα ενημερωτική εκπομπή στον ANT1.

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Ελένη Μενεγάκη
Ελένη Μενεγάκη | @elenimenegaki - Instagram
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Ευχές για το νέο της ξεκίνημα στον ANT1 έστειλε η Ελένη Μενεγάκη στην Σία Κοσιώνη, η οποία ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Instagram πως και επίσημα ανήκει πλέον στο δυναμικό του καναλιού, μετά από 20 χρόνια αδειάκοπης συνεργασίας με τον ΣΚΑΪ.

Η δημοσιογράφος αποχαιρέτησε στα τέλη Μαΐου τους τηλεθεατές του κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και, όπως επιβεβαιώθηκε αναλαμβάνει καθήκοντα σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 αλλά και δική της ενημερωτική εκπομπή από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Κάτω από την ανάρτηση, στην οποία η ίδια μοιράστηκε τις σκέψεις της για την μεταγραφή της, μεταξύ όλων όσοι έσπευσαν να τη συγχαρούν ήταν και η Ελένη Μενεγάκη.

Η παρουσιάστρια, που φέτος απουσίασε από την τηλεόραση, έγραψε χαρακτηριστικά στη Σία Κοσιώνη: «Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε ό,τι κι αν κάνεις».

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