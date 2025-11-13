Ελένη Ράντου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τρεις τούρτες και στέκα με λαμπιόνια - Η ευχή που έκανε

Τα γενέθλιά της είχε χθες (12/11) η Ελένη Ράντου και η αγαπημένη ηθοποιός τα γιόρτασε μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και δικά της πρόσωπα, ενώ θέλησε να μοιραστεί μέσω Facebook τη στιγμή που ετοιμαζόταν να σβήσει τα κεράκια στις τρεις τούρτες της.

«Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά» ήταν η ευχή που έκανε η Ελένη Ράντου για το μέλλον και όπως ήταν φυσικό, τα like και οι ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους έπεσαν «βροχή».

Φυσικά δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη η στέκα με λαμπιόνια που φοράει η αγαπημένη ηθοποιός στη φωτογραφία που ανέβασε