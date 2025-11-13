Μενού

Ελένη Ράντου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τρεις τούρτες και στέκα με λαμπιόνια - Η ευχή που έκανε

Η Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τρεις τούρτες και μια στέκα με λαμπιόνια. Η ευχή που έκανε η αγαπημένη ηθοποιός.

Reader symbol
Newsroom
Ελένη Ράντου γενέθλια
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Ελένη Ράντου | @Eleni Rantou - Facebook
  • Α-
  • Α+

Τα γενέθλιά της είχε χθες (12/11) η Ελένη Ράντου και η αγαπημένη ηθοποιός τα γιόρτασε μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και δικά της πρόσωπα, ενώ θέλησε να μοιραστεί μέσω Facebook τη στιγμή που ετοιμαζόταν να σβήσει τα κεράκια στις τρεις τούρτες της. 

«Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά» ήταν η ευχή που έκανε η Ελένη Ράντου για το μέλλον και όπως ήταν φυσικό, τα like και οι ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους έπεσαν «βροχή».

Φυσικά δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη η στέκα με λαμπιόνια που φοράει η αγαπημένη ηθοποιός στη φωτογραφία που ανέβασε

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE