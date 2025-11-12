Ελένη Τσολάκη: «Μου έχουν βγει πολλές φοβίες από όταν έγινα μητέρα»

Η Ελένη Τσολάκη ήταν το βράδυ της Τρίτης (11/11) καλεσμένη στο «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την κόρη της που την έκανε να νιώσει ότι έχει ολοκληρωθεί, καθώς επίσης για την τηλεόραση και για κακές συνεργασίες που είχε, αλλά το κατάλαβε εκ των υστέρων, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλαμε πάρα πολύ με τον άντρα μου ένα παιδί. Το θέλαμε πολλά χρόνια. Μου έλεγε η μαμά μου πολλές φορές όταν μιλούσαμε για θέματα μητρότητας πως "τα συναισθήματα που θα νιώσεις είναι πρωτόγνωρα, είναι αλλιώτικα, διαφορετικά".

Καμιά φορά όταν κρατάω την κόρη μου αγκαλιά το σκέφτομαι και δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που ένιωσα από το πρώτο δευτερόλεπτο που την έπιασα στα χέρια μου.

Είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό όταν ένα άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει γονιός γιατί όλοι μεγαλώνουμε με αυτές τις πεποιθήσεις και είναι έτσι φτιαγμένη η ελληνική κοινωνία και αυτό δε σημαίνει κάτι. Ολοκληρωμένος μπορείς να είσαι και χωρίς να κάνεις παιδί. Εγώ αισθάνθηκα ότι ολοκληρώθηκα με τη μικρή», εξομολογήθηκε η Ελένη Τσολάκη.

Στη συνέχεια δεν έκρυψε πως της έχουν βγει πολλές φοβίες από τη στιγμή που έγινε μητέρα, λέγοντας:

«Θέλω το χρόνο που δεν είμαι στη δουλειά να είμαι με την κόρη μου. Τις Κυριακές που τελειώνω την εκπομπή, θέλω να επιστρέψω και να πάω βόλτα μαζί της. Με τον σύζυγό μου, Παύλο, είμαστε μαζί 10 χρόνια. Με τον ερχομό του παιδιού αλλάζει η ζωή. Στη ζωή μας υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία.

Μου έχουν βγει πολλές φοβίες από όταν έγινα μητέρα. Είχα ξεπεράσει την φοβία μου για τα αεροπλάνα και τώρα πάλι δεν μπορώ να ανέβω. Σκέφτομαι μην κρυώσει, μη ζεσταθεί… Άσε».

Τσολάκη: «Μέσα στα 20 χρόνια πορείας μου είχα κακές συνεργασίες»

Όταν η συζήτηση πήγε στην τηλεόραση, η Ελένη Τσολάκη τόνισε πως δεν θα είναι για πάντα σε αυτή, ενώ αναφέρθηκε και σε κακές συνεργασίες που είχε.

«Δεν έχω στο μυαλό μου ότι θα είμαι στην τηλεόραση για πάντα. Σκέφτομαι ότι κάθε χρονιά πας από την αρχή και δοκιμάζω. Δεν έχω στο μυαλό μου να περνάνε τα χρόνια και να κάνω αυτή τη δουλειά διακαώς.

Δεν ξεκίνησα να κάνω αυτή του δουλειά, έχοντας στο μυαλό μου ότι θα είναι για πάντα. Αυτό με βοηθάει κάθε χρόνο να απολαμβάνω αυτό που κάνω έχοντας ως στόχο να πάει καλά και να το ζήσω.

Μέσα στα 20 χρόνια πορείας μου είχα κακές συνεργασίες. Με τα χρόνια που περνάνε, την εμπειρία, τη γνώση και την ψυχραιμία που αποκτάς, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις και περιμένεις να ολοκληρωθεί μια συνεργασία.

Έχω κάνει όμως και συνεργασίες που νόμιζα ότι ήταν καλές και κατάλαβα στη λήξη τους ότι ήταν κακές που αυτό είναι χειρότερο», δήλωσε η Ελένη Τσολάκη.