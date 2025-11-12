Πέτρος Ιακωβίδης: «Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα προσπαθούσα να μην ήμουν εγωιστής με τους συνεργάτες μου»

Ο Πέτρος Ιακωβίδης βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (11/11) στο «The 2Night Show» και μίλησε για την πρόσφατη συνάντησή του με τον μικρό Θανάση που είναι μεγάλος φαν του και έγινε viral στα social media, αποκάλυψε την αφορμή για να γίνει τραγουδιστής, τα 5 αγαπημένα του τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες, ενώ εξομολογήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον νεότερο εαυτό του.

«Ξύπνησα ένα πρωί και μπήκα στα social και είχα σίγουρα 30 μηνύματα που μου έγραφαν να δω το βίντεο με τον μικρό Θανάση, που έλεγε ότι είμαι ο αγαπημένος του τραγουδιστής.

Αμέσως κανόνισα να βρεθούμε. Καλό το να έχει κόσμο το μαγαζί, καλά και τα τραγούδια, αλλά εκείνη η στιγμή που συναντηθήκαμε, με έκανε ευτυχισμένο», είπε ο Πέτρος Ιακωβίδης για τη συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον μικρό θαυμαστή του, η οποία τον συγκίνησε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογήθηκε ποιο ήταν το ερέθισμα για να αποφασίσει να γίνει τραγουδιστής, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έγινα τραγουδιστής, επειδή είδα σε μία ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο να τραγουδάει το "Γλυκά πονούσε το μαχαίρι". Δεν είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά. Μετά είχα μεγάλη καψούρα, "αρρώστια" με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά. Είμαστε και από διπλανά χωριά».

«Αν έπρεπε να πω πέντε τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες που έχω ζηλέψει θα έλεγα το "Πάρε με απόψε αγκαλιά" του Νίκου Κουρκούλη, το "Τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα" του Στράτου Διονυσίου, το "Όταν τα Χρόνια σου Περάσουν" του Βασίλη Καρρά, το "Ωραιότερο Πλάσμα" του Λευτέρη Πανταζή και το “Πριν Χαθεί το Όνειρό μας" του Βοσκόπουλου», απάντησε όταν τον ρώτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ποια τραγούδια άλλων τραγουδιστών είναι τα αγαπημένα του.

«Ξεκίνησα να γράφω μουσική 15 ετών. Μεγαλώνοντας μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα προσπαθούσα να μην ήμουν εγωιστής με τους συνεργάτες μου. Αν έδινα μια συμβουλή στον εαυτό μου τότε, θα του έλεγα "ξέρεις κάτι; Δεν τα ξέρεις όλα, οπότε μη λες συνέχεια τα ξέρω όλα".